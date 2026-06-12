ستاره آرژانتینی هدف اصلی پروژه فلیک

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا همچنان امیدوار است پرونده جذب خولیان آلوارز این بار به سرنوشت ناموفق برخی انتقال‌های بزرگ سال‌های اخیر دچار نشود و مهاجم آرژانتینی در نهایت پیراهن آبی‌واناری این تیم را بر تن کند.

مدیران ورزشی بارسلونا و هانسی فلیک، سرمربی این تیم، آلوارز را گزینه‌ای ایده‌آل برای آینده خط حمله می‌دانند. به همین دلیل مذاکرات برای جذب این بازیکن از مدت‌ها قبل آغاز شده، اما مخالفت اتلتیکومادرید با جدایی ستاره خود و همچنین علاقه چند باشگاه بزرگ اروپایی از جمله پاری‌سن‌ژرمن، روند این پرونده را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است.

با وجود این شرایط، مسئولان باشگاه کاتالان همچنان نسبت به موفقیت در این انتقال خوش‌بین هستند. آن‌ها معتقدند تمایل خود بازیکن به حضور در بارسلونا و فرصت باقی‌مانده تا پایان پنجره نقل‌وانتقالات می‌تواند شانس نهایی شدن این توافق را افزایش دهد. ضمن اینکه جذب آنتونی گوردون تا حدی دغدغه‌های هجومی این تیم را کاهش داده است.

بارسلونا در سال‌های اخیر چندین بار در آستانه جذب ستاره‌های بزرگ فوتبال جهان قرار گرفته اما موفق به نهایی کردن این انتقال‌ها نشده است. در تازه‌ترین نمونه، مدیران این باشگاه امیدوار بودند نیکو ویلیامز را به خدمت بگیرند، اما این بازیکن در مراحل پایانی تصمیم خود را تغییر داد و راه دیگری را انتخاب کرد.

پیش از این نیز نام‌هایی مانند پل پوگبا، مارکو وراتی، آنخل دی‌ماریا و آدرین رابیو به بارسلونا نزدیک شده بودند، اما اختلافات مالی، شرایط قراردادی یا درخواست‌های اقتصادی مانع از تکمیل این انتقال‌ها شد.

در برخی پرونده‌ها نیز رقابت با باشگاه‌های دیگر عامل اصلی ناکامی بارسلونا بود؛ اتفاقی که در جذب بازیکنانی مانند ماتیاس دلیخت و دیوید بکام رخ داد. همچنین برخی انتقال‌ها به دلیل مسائل فنی، نگرانی‌های پزشکی یا تغییر شرایط بازیکنان هرگز به مرحله امضای قرارداد نرسید.

با این حال، مدیران بارسلونا اکنون تمرکز خود را روی آینده گذاشته‌اند و امیدوارند خولیان آلوارز به مهره کلیدی پروژه فنی این تیم در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ تبدیل شود.

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