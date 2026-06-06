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حواشی عکس رسمی تیم ملی فرانسه: از مبارزه با پشه‌ها تا استایل دنبله

حواشی عکس رسمی تیم ملی فرانسه: از مبارزه با پشه‌ها تا استایل دنبله
کد خبر : 1795082
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تیم ملی فرانسه، قهرمان نایب‌قهرمان جهان، در آستانه سفر به ایالات متحده برای جام جهانی ۲۰۲۶، عکس رسمی خود را با حضور ستاره‌هایش ثبت کرد. این عکس با حواشی جالبی از جمله مبارزه با پشه‌ها و کمک‌های دنبله به هم‌تیمی‌ها همراه بود.

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر، ۴۸ تیمی که در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت خواهند کرد، برای عکس‌های رسمی خود گرد هم آمده‌اند. فرانسه، به عنوان نایب‌قهرمان فعلی، پیش از سفر به ایالات متحده، بازیکنان خود را جمع کرد تا عکسی با استایل‌های غیررسمی، پشه‌ها و رفتار خاص اولیسی بگیرند.

قبل از شروع عکاسی، حواشی مختلفی در حال وقوع بود. در یک محیط ورزشی، بازیکنان و اعضای کادر فنی در تلاش بودند تا پشه‌هایی که دورشان را گرفته بودند، دور کنند. در حالی که برخی از بازیکنان با این حشرات مبارزه می‌کردند، مهاجم دنبله به ستاره تیم، کیلیان امباپه و دیگر هم‌تیمی‌هایش کمک کرد تا یقه پیراهن آبی فرانسه را مرتب کنند و در عکس به خوبی به نظر برسند.

لباس انتخابی فرانسه برای ثبت رسمی فیفا برای جام جهانی شامل پیراهن‌های آبی، شلوارهای سفید و جوراب‌های قرمز است. در حالی که همه در تلاش بودند تا بهترین زاویه را برای عکس پیدا کنند و با پشه‌ها مبارزه کنند، اولیسی به نظر می‌رسید که در دنیای خود غرق شده است. به راستی این مهاجم فرانسوی به چه چیزی فکر می‌کرد؟

 

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