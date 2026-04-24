پایان فاز نخست تمرینات تیم ملی

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان فوتبال ایران که از روز دوشنبه ۳۱ فروردین مرحله نخست تمرینات آماده‌سازی خود برای حضور در جام جهانی را در کمپ تیم‌های ملی آغاز کرده‌اند، عصر امروز آخرین تمرین تاکتیکی این مرحله را برگزار کردند.

قرار است با برگزاری یک جلسه تمرین ریکاوری در صبح فردا، فاز نخست تمرینات تیم ملی به پایان برسد. پس از یک روز استراحت، مرحله دوم آماده‌سازی ملی‌پوشان از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.

در مرحله نخست تمرینات، با توجه به تعطیلی تمرینات تیم‌های باشگاهی، تمرکز کادر فنی بیشتر بر برنامه‌های بدنی در کنار مرور برنامه‌های تاکتیکی بود. بازیکنان در تمرین امروز نیز در گروه‌های مختلف به انجام تمرینات سرعتی، بدنی و استقامتی پرداختند.

دروازه‌بانان تیم ملی هم زیر نظر مربیان خود تمرینات تخصصی را دنبال کردند. در پایان تمرین امروز، یک بازی درون‌تیمی برگزار شد که بخش پایانی تمرینات تاکتیکی این مرحله از آماده‌سازی بود.

بر اساس گزارش منتشرشده، سرمربی تیم ملی پس از پایان تمرین امروز از عملکرد بازیکنان در مرحله نخست تمرینات ابراز رضایت کرد.

