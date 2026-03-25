حذف تیم منتظری از جام ستارگان قطر

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال الشحانیه با حضور پژمان منتظری روی نیمکت، یکشنبه شب در مرحله یک‌چهارم نهایی جام ستارگان قطر در ورزشگاه باشگاه الخور به مصاف الریان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد.

در این دیدار احمد علاءالدین در دقایق ۳۵ و ۶۶ و راجر گوئدس در دقیقه ۶۲ برای الریان گلزنی کردند تا این تیم راهی مرحله نیمه‌نهایی شود.

شاگردان منتظری که پیش از این نیز از جام امیر قطر حذف شده بودند، با این شکست از جام ستارگان هم کنار رفتند و حالا تمرکز خود را روی ادامه رقابت‌های لیگ ستارگان قطر و تلاش برای بهبود جایگاه در جدول خواهند گذاشت.

