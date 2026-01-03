خبرگزاری کار ایران
پیروزی دقیقه آخری شناورسازی قشم مقابل آریو اسلامشهر

دیدار معوقه هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال با تک‌گل دقایق پایانی، به سود شناورسازی قشم به پایان رسید تا شاگردان فرشاد پیوس نخستین برد خود در دور رفت را جشن بگیرند.

به گزارش ایلنا،   در چارچوب دیدار معوقه هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال، تیم‌های شناورسازی قشم و آریو اسلامشهر به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با برتری یک بر صفر میزبان خاتمه یافت.

این دیدار که با استقبال نه‌چندان پرشور تماشاگران هرمزگانی برگزار شد، در نیمه نخست کیفیت فنی پایینی داشت. بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و ارسال‌های مستقیم و نبردهای هوایی، شکل غالب مسابقه را تشکیل داد تا دو تیم بدون خلق موقعیت جدی، نیمه اول را بدون گل به پایان برسانند.

در نیمه دوم، روند بازی تا حدودی بهتر شد و دو تیم حملاتی پراکنده روی دروازه‌ها تدارک دیدند. در دقیقه ۵۱، ضربه از راه دور بازیکنان آریو با واکنش مناسب محرابی راهی کرنر شد. در ادامه نیز شناورسازی در دقایق ۵۵ و ۸۲ فرصت رسیدن به گل را داشت اما فرامرزی با واکنش‌های مؤثر، مانع باز شدن دروازه آریو شد.

با ورود بازی به وقت‌های تلف‌شده، همه چیز بوی تساوی می‌داد اما در دقیقه ۵+۹۰، یک ارسال بلند پشت خط دفاعی آریو، هادی دهقانی را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد و این مهاجم باتجربه با ضربه‌ای دقیق، تک‌گل سه امتیازی میزبان را به ثمر رساند تا فرشاد پیوس در آخرین دیدار دور رفت، نخستین پیروزی خود با شناورسازی را تجربه کند.

با این نتیجه، شناورسازی قشم ۱۴ امتیازی شد و همچنان در رتبه شانزدهم جدول قرار دارد. آریو اسلامشهر نیز با ۱۹ امتیاز، جایگاه یازدهم جدول را حفظ کرد.

 

