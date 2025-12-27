درگذشت سرمربی تیم B زنان والنسیا در سانحه دریایی اندونزی

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، فرناندو مارتین، سرمربی تیم B زنان والنسیا، در جریان یک حادثه دریایی در آب‌های پارک ملی کومودو در جزیره بالی اندونزی جان باخت. این سانحه زمانی رخ داد که قایق توریستی حامل او و اعضای خانواده‌اش به‌دلیل نقص فنی دچار حادثه شد و واژگون گردید.

در این حادثه، مارتین به‌همراه سه فرزند خردسالش که ۹، ۱۰ و ۱۲ سال سن داشتند، جان خود را از دست دادند. همسر او و دختر ۷ ساله‌اش با حضور نیروهای امدادی نجات پیدا کردند و به مراکز درمانی منتقل شدند.

باشگاه والنسیا با انتشار بیانیه‌ای رسمی، ضمن تأیید خبر درگذشت سرمربی تیم B زنان این باشگاه، با خانواده مارتین ابراز همدردی کرد و این اتفاق را ضایعه‌ای تلخ برای خانواده فوتبال والنسیا دانست. همچنین باشگاه اعلام کرد یاد و خاطره این مربی را که سال‌ها در بخش پایه و زنان فعالیت داشت، گرامی خواهد داشت.

