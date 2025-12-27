خبرگزاری کار ایران
درگذشت سرمربی تیم B زنان والنسیا در سانحه دریایی اندونزی

سرمربی تیم B زنان باشگاه والنسیا به‌همراه سه فرزندش در پی حادثه غرق‌شدن یک قایق توریستی در آب‌های اندونزی جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، فرناندو مارتین، سرمربی تیم B زنان والنسیا، در جریان یک حادثه دریایی در آب‌های پارک ملی کومودو در جزیره بالی اندونزی جان باخت. این سانحه زمانی رخ داد که قایق توریستی حامل او و اعضای خانواده‌اش به‌دلیل نقص فنی دچار حادثه شد و واژگون گردید.

در این حادثه، مارتین به‌همراه سه فرزند خردسالش که ۹، ۱۰ و ۱۲ سال سن داشتند، جان خود را از دست دادند. همسر او و دختر ۷ ساله‌اش با حضور نیروهای امدادی نجات پیدا کردند و به مراکز درمانی منتقل شدند.

باشگاه والنسیا با انتشار بیانیه‌ای رسمی، ضمن تأیید خبر درگذشت سرمربی تیم B زنان این باشگاه، با خانواده مارتین ابراز همدردی کرد و این اتفاق را ضایعه‌ای تلخ برای خانواده فوتبال والنسیا دانست. همچنین باشگاه اعلام کرد یاد و خاطره این مربی را که سال‌ها در بخش پایه و زنان فعالیت داشت، گرامی خواهد داشت.

