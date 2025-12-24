آبیها بلیت مرحله بعد را گرفتند؛
استقلال 3-0 المحرق: صعود مقتدرانه با برد قاطع در بحرین
دیدار سرنوشتساز استقلال و المحرق بحرین در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، با پیروزی قاطع سه بر صفر شاگردان ریکاردو ساپینتو به پایان رسید تا آبیپوشان با جبران شکست بازی رفت، جواز صعود به مرحله بعدی این رقابتها را به دست آورند.
به گزارش ایلنا، استقلال که برای صعود تنها گزینه پیشروی خود را پیروزی میدانست، بازی را با تمرکز و انگیزه بالا آغاز کرد. هرچند نخستین موقعیت جدی مسابقه در دقایق ابتدایی نصیب تیم میزبان شد، اما واکنشهای آنتونیو آدان مانع از باز شدن دروازه آبیها شد تا استقلال رفتهرفته نبض بازی را در دست بگیرد.
در دقیقه ۱۵، حمله هدفمند استقلال به ثمر نشست. حرکت سریع صالح حردانی از جناح راست و ارسال دقیق او به محوطه جریمه، با ضربه بهموقع اسماعیل قلیزاده همراه شد تا توپ درون دروازه المحرق جای بگیرد و استقلال یک بر صفر پیش بیفتد؛ گلی که معادلات صعود را به سود نماینده ایران تغییر داد.
پس از این گل، المحرق برای جبران نتیجه جلو کشید، اما انسجام خط دفاعی استقلال و کنترل میانه میدان، اجازه خلق موقعیتهای جدی را به تیم بحرینی نداد. در ادامه نیمه نخست، استقلال حتی میتوانست اختلاف را افزایش دهد، اما ضربه سر سعید سحرخیزان با واکنش دروازهبان المحرق دفع شد تا نیمه اول با همان برتری یک گله به پایان برسد.
در نیمه دوم، بازی با فشار بیشتر میزبان دنبال شد، اما اخراج ولید الحیام در دقیقه ۶۰ شرایط را برای المحرق دشوارتر کرد. استقلال با استفاده از برتری عددی، بازی را مدیریت کرد و در دقایق پایانی ضربات خود را وارد کرد.
در دقیقه ۸۲، داکنز نازون، مهاجم هائیتیایی استقلال، با یک حرکت انفرادی و دریبل تماشایی مدافع مستقیم خود، وارد محوطه جریمه شد و با ضربهای فنی و دقیق، گل دوم آبیها را به ثمر رساند تا خیال استقلال تا حد زیادی از صعود راحت شود.
پنج دقیقه بعد، تیر خلاص توسط یاسر آسانی زده شد. پاس محمدحسین اسلامی به این بازیکن رسید و وینگر استقلال پس از چند متر پیشروی، با شوتی بغلپا و تماشایی توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا نتیجه ۳ بر صفر شود و برتری استقلال قطعی گردد.
در دقایق پایانی، استقلال فرصت زدن گلهای بیشتر را نیز داشت، اما بازی با همان نتیجه به پایان رسید. پس از سوت پایان مسابقه، برخوردی کوتاه و لفظی میان یاسر آسانی و یکی از بازیکنان المحرق رخ داد که با دخالت بازیکنان دو تیم و کادر فنی، خیلی زود خاتمه یافت و به حاشیه خاصی منجر نشد.
با این پیروزی قاطع، استقلال ضمن جبران شکست دیدار رفت، با نمایشی مطمئن و حسابشده، صعود خود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا سطح دو را قطعی کرد و نشان داد در شبهای سرنوشتساز آسیایی، همچنان حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
ترکیب المحرق:
سیدمحمد جعفر، ولید الحیام، امین بنعادی، محمد الحردان(58- حسین عبدالکریم)، سفیان مهروق، حنان عبدالوهاب، عبدالکریم دیارا، محمد البناع، عبدالله الخلاصی، جونینیو و آرتور رزنده
سرمربی: فرناندو سانتوس
ترکیب استقلال:
آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقینیا(73- ابوالفضل زمانی)، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلیزاده(68- محمدحسین اسلامی) و سعید سحرخیزان(68- داکنز نازون)
سرمربی: ریکاردو ساپینتو