ترکیب استقلال مقابل المحرق مشخص شد

به گزارش ایلنا، ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار مقابل المحرق بحرین مشخص شد. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود و استقلال با ترکیبی مشخص به میدان خواهد رفت.

بر این اساس، آنتونیو آدان در دروازه استقلال قرار دارد. در خط دفاعی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح و حسین گودرزی بازی می‌کنند. در خط میانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا و روزبه چشمی حضور دارند و جلوتر از آن‌ها یاسر آسانی، مونیر الحدادی و اسماعیل قلی‌زاده به میدان می‌روند. سعید سحرخیزان نیز مهاجم اصلی استقلال در این مسابقه است.

دیدار استقلال و المحرق در چارچوب رقابت‌های آسیایی برگزار می‌شود.