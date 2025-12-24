ترکیب استقلال مقابل المحرق مشخص شد
ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار برابر المحرق بحرین پیش از آغاز مسابقه اعلام شد.
به گزارش ایلنا، ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار مقابل المحرق بحرین مشخص شد. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار میشود و استقلال با ترکیبی مشخص به میدان خواهد رفت.
بر این اساس، آنتونیو آدان در دروازه استقلال قرار دارد. در خط دفاعی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح و حسین گودرزی بازی میکنند. در خط میانی، امیرمحمد رزاقینیا و روزبه چشمی حضور دارند و جلوتر از آنها یاسر آسانی، مونیر الحدادی و اسماعیل قلیزاده به میدان میروند. سعید سحرخیزان نیز مهاجم اصلی استقلال در این مسابقه است.
دیدار استقلال و المحرق در چارچوب رقابتهای آسیایی برگزار میشود.