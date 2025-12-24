خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب استقلال مقابل المحرق مشخص شد

ترکیب استقلال مقابل المحرق مشخص شد
کد خبر : 1732627
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار برابر المحرق بحرین پیش از آغاز مسابقه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار مقابل المحرق بحرین مشخص شد. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار می‌شود و استقلال با ترکیبی مشخص به میدان خواهد رفت.

بر این اساس، آنتونیو آدان در دروازه استقلال قرار دارد. در خط دفاعی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح و حسین گودرزی بازی می‌کنند. در خط میانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا و روزبه چشمی حضور دارند و جلوتر از آن‌ها یاسر آسانی، مونیر الحدادی و اسماعیل قلی‌زاده به میدان می‌روند. سعید سحرخیزان نیز مهاجم اصلی استقلال در این مسابقه است.

دیدار استقلال و المحرق در چارچوب رقابت‌های آسیایی برگزار می‌شود.

حجم ویدیو: 12.3M | مدت زمان ویدیو: 00:00:10 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا