بیانیه باشگاه شمس آذر پیش از دیدار حساس مقابل تراکتور

باشگاه شمس آذر قزوین ضمن دعوت از هواداران این تیم برای حمایت پرشور از سبزپوشان در ورزشگاه سردار آزادگان، از همه هواداران درخواست می‌کند که در دیدار پیش‌رو، تنها با تمرکز بر تشویق تیم خود، اجازه ندهند حاشیه‌ای به منافع شمس آذر لطمه وارد کند.

باشگاه شمس آذر قزوین طی روزهای آینده دو دیدار حساس و سرنوشت‌ساز در لیگ برتر و جام حذفی برابر تراکتور و در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار خواهد کرد. شرایط امتیازی شمس آذر در جدول به گونه‌ای است که این مسابقات می‌تواند نقش مهمی در بهبود جایگاه تیم داشته باشد و کادر فنی و بازیکنان با انگیزه کامل چشم به حمایت هواداران خود دوخته‌اند.

در این میان، باشگاه شمس آذر با توجه به حساسیت‌های موجود و همچنین تأکید دستورالعمل‌های انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص اتفاقات روی سکوها، از هواداران خود می‌خواهد با حفظ آرامش، خویشتن‌داری و تمرکز کامل، تنها به تشویق بازیکنان شمس آذر بپردازند تا این حمایت پرشور، بدون ایجاد هیچ‌گونه حاشیه‌ای، پشتوانه تیم در زمین باشد.

یک روز مهم و سرنوشت‌ساز در انتظار شمس آذر است. کارنامه این تیم در لیگ برتر، علیرغم حضور کوتاه‌مدت، مملو از روزهایی بوده که با تکیه بر انگیزه، جسارت و حمایت هواداران، برابر تیم‌های مدعی و صاحب‌نام به نتایج ارزشمند دست یافته‌ایم. این مسیر بدون همراهی هوادارانی که شمس آذر را همچون فرزند خود می‌دانند، هرگز ممکن نبوده است.

اکنون شمس آذر در مقطعی حساس قرار دارد. در نیم‌فصل نخست، علی‌رغم نمایش‌های فنی قابل توجه، در برخی دیدارها امتیازات مهمی را از دست دادیم، اما فاصله جدول به شکلی است که یک پیروزی بزرگ می‌تواند شرایط را به سود تیم تغییر دهد. برای رسیدن به این هدف، بیش از هر زمان دیگری به حمایت آگاهانه، ۹۰ دقیقه‌ای و بدون حاشیه هواداران نیاز داریم.

نمی‌خواهیم در این دیدار حساس، اتفاقی رقم بخورد که با روحیه جوانمردی، فرهنگ میزبانی و شأن فوتبال قزوین فاصله داشته باشد. ایمان داریم با تمرکز بازیکنان جاه‌طلب تیم و حمایت مسئولانه هواداران، می‌توانیم گامی مهم برای موفقیت شمس آذر و سربلندی فوتبال قزوین برداریم. شکست دادن تیم‌های مدعی و صاحب‌نام طی فصول اخیر، نشان از انگیزه بالا و روحیه جاه‌طلبی این تیم دارد؛ قدرتی که مسلماً آن را از سکوهای هواداری و حمایت دلگرم‌کننده تک‌تک هوادارانی گرفته‌ایم که بعد از سال‌ها صاحب نماینده‌ای در سطح اول فوتبال ایران شده‌اند و شمس آذر را همانند فرزند خود می‌دانند.

استادیوم سردار آزادگان روز جمعه باید بلرزد؛ با فریادهایی که از عشق به شمس آذر می‌آید. این 90 دقیقه مجالی برای سکوت حتی برای لحظه‌ای نیست؛ اینجا خانه‌ی تیمی است که با تکیه بر غیرت بازیکنانش و فریاد دلگرم‌کننده حامیانش روی سکوها ایستاده. همان صدایی که می‌تواند جریان یک بازی را عوض کند. امروز این فریاد باید یک‌صدا، متمرکز و فقط برای قزوین و فرزندش باشد؛ فریادی که تیم را جلو می‌راند، خون در رگ بازیکنان می‌دواند و تا ثانیه آخر، زمین را به سود شمس آذر سنگین می‌کند.

