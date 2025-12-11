صعود دو پلهای تیم ملی زنان در رنکینگ فیفا
تیم ملی فوتبال زنان ایران در تازهترین ردهبندی فیفا دو پله صعود کرد و به رده ۶۸ جهان رسید.
به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال جدیدترین رنکینگ تیمهای ملی زنان را منتشر کرد که بر اساس آن تیم ملی فوتبال زنان ایران با دو پله صعود نسبت به دوره قبل، در جایگاه ۶۸ جهان قرار گرفته است. ایران پیشتر رتبه ۷۰ را در اختیار داشت و اکنون با بهبود عملکرد در مسابقات اخیر توانسته جایگاه خود را ارتقا دهد.
در ردههای بالای جدول، اسپانیا، آمریکا، آلمان، انگلیس، سوئد، برزیل، فرانسه، ژاپن، کرهشمالی و کانادا رتبههای نخست تا دهم جهان را به خود اختصاص دادهاند.