بازگشت درخشان مهدی قایدی

به گزارش ایلنا، وقتی یک بازیکن در تیم میانه جدولی مانند الاتحاد کلبا آمار اعجاب‌انگیز ۱۶ گل و ۷ پاس گل در ۲۳ بازی را ثبت می‌کند و یکی از ارزشمندترین بازیکنان لیگ امارات می‌شود، تعجبی نیست که باشگاه‌های بزرگ اماراتی برای جذب او وارد یک رقابت جدی شوند و با هزینه‌های میلیون دلاری، به دنبال جذب او باشند. قایدی که شاید می‌توانست با انتخاب‌های بهتر از اوایل دوران بازی خود این روزها در بزرگترین لیگ‌های فوتبال اروپا توپ بزند، در ابتدای فصل و با وجود پیشنهادات سنگین از سوی باشگاه الاتحاد کلبا و حتی استقلال تهران، نهایتاً راهی النصر دبی شد تا پس از مدت‌ها، تبدیل به یکی از بازیکنان ایرانی حاضر در این باشگاه شود. مصدومیت زودهنگام پیش از شروع فصل اما اجازه نداد تا قایدی، تبدیل به ستاره النصر در ابتدای فصل شود و او بازی‌های زیادی را در این فصل لیگ امارات از دست داد.

قایدی تا اینجا تنها فرصت ۱۷ دقیقه بازی مقابل الجزیره و ۹۰ دقیقه حضور مقابل الظفره را پیدا کرده تا النصر بدون بزرگترین خرید تابستانی خود، با ۱۱ امتیاز از هشت بازی اول لیگ در رده هفتم قرار بگیرد.

قایدی اما با بازگشت از مصدومیت در همان بازی‌های ابتدایی حضورش در ترکیب النصر، شایستگی‌های خود را اثبات کرده و می‌تواند در ادامه فصل، برگ برنده بزرگ اسلاویسا یوکانوویچ سرمربی صربستانی تیم باشد. در مرحله یک‌چهارم نهایی جام بانک اسلامی ابوظبی که روز شنبه برگزار شد، النصر به مصاف شباب الاهلی رفت، تیمی که در غیاب دو ستاره ایرانی خود یعنی سعید عزت‌اللهی و سردار آزمون، کیفیت همیشگی خود را از دست داده و پس از برد دو بر یک در بازی رفت، نیاز به تنها یک تساوی در این بازی داشت.

مهدی قایدی اما در همان ابتدای بازی و دقیقه ۱۳ با یک ضربه دقیق، اولین گل خود با لباس النصر را وارد دروازه شباب الاهلی کرد تا به هواداران تیمش ثابت کند در زمان آمادگی کامل، می‌تواند ارزشمندترین بازیکن حاضر در فوتبال امارات باشد.

شباب الاهلی در دقیقه ۲۵ کار را به تساوی کشید اما در لحظات پایانی نیمه اول، ضربه چیپ دیدنی قایدی از بالای سر دروازه‌بان حریف، گل دوم را برای النصر رقم زد. بازی در ادامه با پیروزی سه بر دو النصر خاتمه پیدا کرد و در ضربات پنالتی، یاران قایدی موفق شدند قهرمان فصل گذشته لیگ امارات را از دور رقابت‌ها کنار بزنند. این نمایش درخشان از قایدی در اولین بازی حساس او با پیراهن النصر، نشان داد که باشو تا چه حد می‌تواند در ترکیب النصر امارات برای ادامه فصل مؤثر باشد و حالا نگاه‌ها بار دیگر به ساق‌های او دوخته خواهد شد. بازی‌های لیگ امارات از الان به دلیل برگزاری جام ملت‌های عرب تعطیل خواهد شد و پس از این بازی‌ها، النصر به مصاف البطائح تیم فرهاد مجیدی خواهد رفت. آمادگی قایدی در اردوی ماه فروردین تیم ملی و جام جهانی ۲۰۲۶ هم می‌تواند نقشی کلیدی در شرایط خط حمله تیم ملی ایران داشته باشد و امیر قلعه‌نویی امیدوار است تا این ستاره بوشهری با بهترین فرم به تیم ملی برسد.

