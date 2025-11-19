جزئیات ورود VAR به لیگ یک و لیگ زنان
قرار است فناوری کمک داور ویدئویی رفته رفته وارد مسابقات لیگ برتر زنان و لیگ یک مردان شود. خبری خوش که تحقق کامل آن زمانبر است.
در روزهایی که اعتراض تیمها به قضاوت داوران در لیگ دسته اول به اوج خود رسیده و فوتبال زنان نیز در این باره گلایههایی دارد، امروز خبر رسید که به دنبال درخواست برخی باشگاهها، مجوز بهرهمندی از کمک داور ویدیویی در مسابقات لیگ برتر زنان و لیگ یک آزادگان از سوی فیفا صادر شده است.
روزنامه فدراسیون فوتبال نیز این اتفاق را با عنوان ارتباط سازنده با فیفا برای توسعه زیرساختها بازتاب داده است. در سرمقالهای که در همین خصوص منتشر شده، آمده است:
"مدتهاست که تکنولوژی کمک داور ویدیویی در فوتبال ایران یک رؤیا و آرزو نیست. حتی تعدد برگزاری بازیهای لیگ برتر و جام حذفی در فوتبال ایران با استفاده از وی ای آر به حدی بود که در مقیاس با سایر کشورهای هم سطح منطقه و آسیا، این ایران است که در میان برترین کشورها از نظر تعداد بازی با این تکنولوژی حضور دارد. حالا اما فدراسیون به این مقدار قانع نشده و برای توسعه هرچه بهتر و بیشتر فوتبال ازنظر ابعاد زیرساختی و خروجی فنی، با برقراری ارتباط سازنده و مؤثر با فیفا، مجوز برگزاری بازیهای لیگ یک و فوتبال بانوان با ویایآر را گرفت."
در ادامه این خبر آمده است:
"این تکنولوژی در آیندهای نزدیک میهمان لیگ یک و لیگ برتر بانوان خواهد بود تا با کمترین اشتباه و بیشترین دقت، این بازیها برگزار شوند. این اتفاق بیانگر تبلور ارتباط سازنده با فیفا برای ارتقاء فوتبال باشگاهی است و مبین این امر که فدراسیون برای افزایش سطح کیفی و کاهش اشتباهات، پله به پله به سمت توسعه به پیش پیش خواهد رفت."
مهدی تاج نیز درباره نحوه ورود این فناوری به فوتبال زنان و لیگ یک اینطور توضیح داده است:
«تواناییهای باشگاه های حاضر در لیگ برتر بانوان و لیگ یک بر اساس پروتکل های توسعه ای در حوزه ساختاری ورزشگاههای میزبان، الزامات و مباحث صدور مجوز حرفه ای و ملی توسط افسران و ناظران صدور مجوز و همچنین کارگروه های VAR مورد بازدید قرار خواهد گرفت و طبق برنامه ریزی از مقطع زمانی که متعاقبا اعلام خواهد شد روند استفاده از کمک داور ویدیویی در این مسابقات به شکل گام به گام و پله به پله مانند الگوی رقابت های لیگ برتر فوتبال به انجام خواهد رسید.»