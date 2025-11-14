ایرلند ۲-۰ پرتغال؛ باخت ۲ گله پرتغال برابر ایرلند و ادامه بلاتکلیفی در مسیر صعود

به گزارش ایلنا، تیم ملی پرتغال پنجشنبه شب در ادامه رقابت‌های مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ میهمان ایرلند بود و با وجود نمایش برتر از نظر مالکیت توپ، در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد. این شکست باعث شد شاگردان روبرتو مارتینز برای قطعی کردن صعود خود همچنان چشم‌انتظار دیدارهای آینده بمانند.

پرتغال در نیمه نخست بر جریان بازی مسلط بود و بیش از ۷۵ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت، اما ساختار دفاعی منسجم ایرلند و عملکرد خوب کلهر دروازه‌بان این تیم مانع از ایجاد موقعیت‌های خطرناک شد. در مقابل، میزبان از معدود فرصت‌های خود نهایت استفاده را برد و در دقیقه ۱۷ به گل رسید. ارسال کرنر به تیر دوم با ضربه لیام اسکیلز همراه شد و توپ در ادامه به تروا پاروت رسید تا او با ضربه‌ای دقیق نخستین گل بازی را برای ایرلند به ثمر برساند.

در حالی که بسیاری انتظار داشتند پرتغال با اتکا به ستارگانی چون کریستیانو رونالدو واکنش سریعی نشان دهد، در واپسین دقیقه نیمه اول، ایرلند به گل دوم رسید. دارا اوشی با یک پاس بلند پاروت را در عمق صاحب توپ کرد و مهاجم ایرلندی با آرامش، دومین گل خود و تیمش را پیش از ورود به رختکن ثبت کرد.

در نیمه دوم پرتغال تلاش کرد جریان بازی را تغییر دهد و با حملات متعدد، ۱۲ شوت به سمت دروازه ایرلند روانه کرد، اما بی‌دقتی در ضربات نهایی و درخشش دوباره کلهر مانع از باز شدن دروازه میزبان شد. اتفاق تلخ برای پرتغال در دقیقه ۶۱ رقم خورد؛ جایی که رونالدو به دلیل ضربه بدون توپ با آرنج، کارت قرمز مستقیم دریافت کرد و تیمش را ۱۰ نفره گذاشت.

با یک بازیکن کمتر، پرتغال فشار لازم برای بازگشت به بازی را نداشت و تا پایان مسابقه نتوانست دروازه ایرلند را تهدید جدی کند. در نهایت، شاگردان مارتینز با شکست ۲ بر صفر زمین را ترک کردند و حالا باید در دیدار سه روز آینده برابر ارمنستان به پیروزی برسند تا شرایط صعودشان پیچیده‌تر نشود.

