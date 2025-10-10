خاتون بم صدرنشینی گلگهر را در هفته پنجم لیگ زنان گرفت
در مهمترین بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال زنان، خاتون بم با پیروزی ۴ بر ۳ برابر گلگهر سیرجان، صدر جدول را از تیم میزبان گرفت و روند بردهای خود را ادامه داد.
به گزارش ایلنا، تیم گلگهر سیرجان میزبان خاتون بم بود و با یک بازی و سه امتیاز بیشتر نسبت به حریف، پیش از این مسابقه صدرنشین جدول لیگ برتر زنان محسوب میشد. این موضوع اهمیت دیدار را دوچندان کرده بود.
بازی دو نیمه متفاوت داشت؛ در نیمه اول، خاتون بم با ارائه یک فوتبال هجومی و برتر توانست ۴ بر یک به گلگهر پیروز شود. شاگردان مریم جهاننجاتی در نیمه دوم تلاش کردند شرایط را تغییر دهند، مالکیت بهتری بر بازی داشتند و با زدن دو گل اختلاف را به حداقل رساندند، اما نتوانستند نتیجه را جبران کنند.
این پیروزی اولین باخت گلگهر را رقم زد و صدر جدول را از آنها گرفت. خاتون بم با این برد، روند موفقیتهای خود را حفظ کرد و حالا با گلگهر سیرجان هر دو تیم ۱۲ امتیازی هستند و در صدر جدول جای دارند. رقابت برای پیشی گرفتن از یکدیگر در ادامه فصل، جذابیت ویژهای به لیگ بخشیده است.