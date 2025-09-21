خبرگزاری کار ایران
وعده ستاره جوان پیکان: هدفم جام جهانی است

کسری طاهری، مهاجم ۱۹ ساله پیکان و زننده دو گل تیمش برابر استقلال، پس از پایان مسابقه گفت هر بازی برای آن‌ها حکم یک فینال را دارد.

به گزارش ایلنا، پیکان در مصاف حساس مقابل استقلال موفق شد با وجود ۱۰ نفره بودن، نمایش جسورانه‌ای ارائه کند و با تساوی از زمین خارج شود. درخشش کسری طاهری، مهاجم جوان این تیم که دو بار دروازه استقلال را باز کرد، مهم‌ترین اتفاق این مسابقه بود و نام او را بر سر زبان‌ها انداخت.

طاهری درباره این بازی گفت: «خسته نباشید می‌گویم به کل بچه‌ها و آقا سعید از کادر فنی. واقعاً بازی خیلی سنگینی بود و برای ما بدشانسی آوردیم. نمی‌خواهم در مورد داوری نظر بدهم، ولی فکر می‌کنم شواهد همه چیز را گویاست.»

او ادامه داد: «با اینکه از دقیقه ۲۰ با ۱۰ نفره بازی کردیم، خیلی خوب ظاهر شدیم و نشان دادیم می‌توانیم مقابل هر تیمی رقابت کنیم؛ چه استقلال و چه سایر تیم‌ها. ما همیشه کار خودمان را انجام می‌دهیم و هر مسابقه برای ما حکم یک فینال دارد.»

این بازیکن جوان درباره اهداف تیمی و شخصی خود افزود: «هدف ما این است که نشان دهیم پیکان دیگر تیم سابق نیست. خوشحالم که این روند را ادامه می‌دهم. قطعاً یکی از اهداف کوتاه‌مدت من حضور در جام جهانی است، اما تمرکزم روی پیشرفت هفته به هفته است.»

او درباره گلزنی‌هایش توضیح داد: «بعد از گل اولم، خیلی هیجان‌زده شدم. هر گل برای من جایگاه خاصی دارد، حتی مقابل تیم بزرگی مثل استقلال. این حس واقعاً ویژه بود.»

او در پایان گفت: «من به دنبال اسم و خودنمایی نیستم. خوشحالم که توانستم گل بزنم. قبل از بازی، آقا سعید و کادر فنی همه نکات فنی را آنالیز کرده بودند و با شناخت کامل وارد زمین شدیم. مطمئن باشید اگر ۱۰ نفره نمی‌شدیم، اتفاقات دیگری رخ می‌داد. ممنونم از حمایت همه و زحمات هم‌تیمی‌هایم.»

