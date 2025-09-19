آلومینیوم 2-0 استقلال خوزستان: سه امتیاز شیرین حسینی با جوانان

به گزارش ایلنا، در اولین بازی از هفته چهارم لیگ برتر، تیم آلومینیوم اراک در حالی میزبان استقلال خوزستان بود که دو تیم با شرایط متفاوتی پا به این مسابقه گذاشتند. آلومینیوم سه باخت متوالی داشت و باید به این شرایط خود پایان می‌داد ولی آبی‌های خوزستانی بعد از بردن همنام تهرانی انگیزه زیادی داشتند تا روند خوب خود را ادامه دهند.

هفته چهارم لیگ برتر – جمعه 28 شهریور 1404

آلومینیوم اراک – استقلال خوزستان | ورزشگاه امام خمینی اراک

داور: ایمان کهیش، کمک: سیدیعقوب حجتی، کوروش صارمی و حسین امیدی

ناظر: اسماعیل صفیری

ترکیب آلومینیوم اراک: محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، سید مهدی مهدوی، بهرام گودرزی، امیر نوری، امین جهان‌کهن، ابوالفضل قنبری، عباس کهریزی و رحمان جعفری.

سرمربی: مجتبی حسینی

ترکیب استقلال خوزستان: محمدجواد کیا، محمدرضا مهدی زاده، فیاض میردورقی، سجاد دانایی باغکی، محمدمهدی احمدی، قاسم لطیفی، محمد شریفی، امیرعلی صادقی، ابوالفضل کوهی، عارف رستمی، حجت احمدی

سرمربی: امیر خلیفه اصل

شرح بازی:

بازی با احتیاط و ارزیابی دو تیم از یکدیگر آغاز شد اما آلومینیوم زود توانست به آنچه می‌خواهد برسد و در دقیقه 12 از میهمان خود پیش افتاد. این اتفاق باعث شد تا ادامه بازی جذاب‌تر دنبال شود. در دقیقه ۳۶ ضربه نوروزی‌فرد با واکنش خوب محمدجواد کیا، دروازه‌بان استقلال خوزستان، همراه شد و در ادامه هم شوت کهریزی به بیرون رفت تا دروازه میهمان نجات پیدا کند. با این حال قبل از اینکه سوت پایان نیمه اول زده شود، یکبار دیگر آلومینیوم به گل رسید.

با شروع نیمه دوم، استقلال خوزستان تلاش زیادی برای جبران نتیجه کرد. در دقیقه ۴۶، شاگردان خلیفه اصل حمله جدی را ترتیب داد و می‌رفت تا یکی از گل‌های خورده را جبران کند، اما اعلام آفساید توسط کمک داور، این حمله خطرناک را متوقف کرد.

البته این نیمه حملات جدی دیگری هم داشت:

در دقیقه ۴۹، شوت مهاجم آلومینیوم اراک با واکنش خوب و مطمئن محمدجواد کیا مهار شد.

در دقیقه ۵۹، شوت ناگهانی بهرام گودرزی از پشت محوطه جریمه می‌توانست به گل سوم بازی تبدیل شود، اما محمدجواد کیا توانست در دو مرحله توپ را دفع کند و دروازه تیمش را حفظ کند.

در ادامه، شوت حجت احمدی نیز با واکنش دیدنی محمد خلیفه دفع شد تا همچنان نتیجه بازی بدون تغییر باقی بماند.

در واپسین لحظات هم مهدی به خوبی توپ را ارسال کرد و ساسان حسینی میرفت زننده گل سوم باشد اما ضربه سر او را محمدجواد کیا با واکنش دیدنی به کرنر فرستاد. در ادامه هم کیا یکبار دیگر با دفع ضربه نوروزی‌فر دروازه استقلال خوزستان را نجات داد.

شرح گل (آلومینیوم اراک 1 – استقلال خوزستان 0) یاسین جرجانی

در دقیقه 12 آلومینیوم صاحب ضربه ایستگاهی شد. امین جهان کهن ارسال خوبی به محوطه جریمه حریف انجام داد و یاسین جرجانی با یک ضربه سر دقیق کار را تمام کرد و گل اول بازی را به نام خود ثبت کرد.

شرح گل (آلومینیوم اراک 2 – استقلال خوزستان 0) دقیقه 45

عباس کهریزی یک حمله را آغاز کرد او توپ را به مهدی رساند و مهدی از نزدیکی خط عرضی، با پاس به بیرون، توپ را به رحمان جعفری رساند. جعفری روی نقطه پنالتی توپ را برای کهریزی کاشت و این بازیکن با زدن شوت نهایی، اختلاف را به دو گل رساند.

بهترین بازیکن زمین:

عباس کهریزی در روزی که یکی از بهترین نفرات تیمش بود علاوه بر اینکه در ضرباهنگ هجومی تیمش تاثیر مستقیم داشت، توانست ضمن طراحی گل دوم، زننده گل هم شد تا نمایش خوب خود را کامل کند.

اتفاق ویژه:

آلومینیوم اراک که به عنوان یکی از جوانترین تیم‌های لیگ به حساب می‌آید به روند ناکامی خود پایان داد و اولین برد خود در فصل جدید را دشت کرد.

