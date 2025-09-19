جلسه فوری سیدورف با مدیران استقلال
کلارنس سیدورف با مدیران استقلال جلسه ای برگزار خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، پس از شکست سنگین استقلال برابر الوصل در امارات، مسئولان باشگاه از تصمیم خود برای بررسی فوری این ناکامی خبر دادند و احتمال جریمه نقدی سنگین برای اعضای تیم نیز مطرح شد.
در بیانیهای که منتشر شد، باشگاه اعلام کرد: با حضور کلارنس سیدورف جلسات فوری فنی و مدیریتی برگزار خواهد شد تا دلایل این ناکامی بررسی و تصمیمات اصلاحی در کوتاهترین زمان اتخاذ شود.
مسئولان استقلال از سیدورف خواستهاند هرچه سریعتر به ایران سفر کند تا در جلساتی با مدیران باشگاه و احتمالا سرمربی تیم، ریکاردو ساپینتو، به بررسی دلایل شکست سنگین بپردازد.
به نظر میرسد خروجی این جلسات بتواند تغییرات و تصمیمات مهمی را برای باشگاه و ترکیب تیم به همراه داشته باشد و حالا همه نگاهها به تهران دوخته شده است.