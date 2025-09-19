جلسه فوری سیدورف با مدیران استقلال

به گزارش ایلنا، پس از شکست سنگین استقلال برابر الوصل در امارات، مسئولان باشگاه از تصمیم خود برای بررسی فوری این ناکامی خبر دادند و احتمال جریمه نقدی سنگین برای اعضای تیم نیز مطرح شد.

در بیانیه‌ای که منتشر شد، باشگاه اعلام کرد: با حضور کلارنس سیدورف جلسات فوری فنی و مدیریتی برگزار خواهد شد تا دلایل این ناکامی بررسی و تصمیمات اصلاحی در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شود.

مسئولان استقلال از سیدورف خواسته‌اند هرچه سریع‌تر به ایران سفر کند تا در جلساتی با مدیران باشگاه و احتمالا سرمربی تیم، ریکاردو ساپینتو، به بررسی دلایل شکست سنگین بپردازد.

به نظر می‌رسد خروجی این جلسات بتواند تغییرات و تصمیمات مهمی را برای باشگاه و ترکیب تیم به همراه داشته باشد و حالا همه نگاه‌ها به تهران دوخته شده است.

