استوری احساسی اسکوچیچ پس از حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به ایران

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم فوتبال تراکتور، ساعاتی پس از حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، با انتشار تصویری از نقشه ایران در استوری اینستاگرام خود، همراهی‌اش با مردم را ابراز کرد.

*در این تصویر، نقشه‌ای ساده از ایران روی پس‌زمینه‌ای مشکی دیده می‌شود و در پایین آن نوشته شده:

«My heart is with you, all Iranian People»

(قلب من با شماست، مردم ایران)

این حرکت اسکوچیچ با استقبال کاربران ایرانی در فضای مجازی مواجه شده و بسیاری از او بابت همدلی و توجه‌اش در این لحظه حساس قدردانی کرده‌اند.

انتهای پیام/