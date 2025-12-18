خبرگزاری کار ایران
مربی ناپولی: می‌خواهیم شایسته به فینال برسیم
آنتونیو کونته، سرمربی ناپولی، در آستانه دیدار حساس برابر میلان در نیمه‌نهایی سوپرجام ایتالیا، این مسابقه را فرصتی مهم برای سنجش تیمش دانست و ابراز امیدواری کرد که با پیروزی در این دیدار، حضور ناپولی در ریاض تا روز دوشنبه ادامه پیدا کند.

به گزارش ایلنا، ناپولی و میلان فردا در ریاض نخستین دیدار مرحله نیمه‌نهایی سوپرجام ایتالیا را برگزار می‌کنند. آنتونیو کونته در نشست خبری پیش از این بازی، با اشاره به فراز و نشیب‌های تیمش گفت در طول فصل همواره شرایط متفاوتی وجود دارد؛ از پیروزی‌های متوالی تا شکست‌ها. او تأکید کرد که پیروزی و شکست باید به شکلی مشابه مدیریت شوند و در زمان ناکامی، تحلیل دقیق دلایل اهمیت زیادی دارد، به‌ویژه در مقاطعی که تیم هر سه روز یک‌بار به میدان می‌رود.

کونته درباره شرایط استان لوبوتکا توضیح داد که این هافبک مشکل جدی نداشته و پس از دقایقی بازی در دیدار قبلی، اکنون آماده حضور در مسابقه است. او افزود که ناپولی در خط میانی گزینه‌های محدودی دارد و باید به ویژگی‌های بازیکنان احترام گذاشت و از ترکیبی استفاده کرد که بیشترین بهره را از لیست موجود ببرد.

سرمربی ناپولی درباره روملو لوکاکو نیز گفت که این مهاجم هنوز به آمادگی کامل نرسیده و بازگشت او به زمین نیازمند صبر و بررسی‌های دقیق بدنی است. به گفته کونته، حضور مجدد لوکاکو در تمرینات اهمیت دارد، اما نباید هیچ خطری از نظر مصدومیت برای او ایجاد شود.

کونته در پاسخ به پرسشی درباره فرمت فاینال‌فور سوپرجام ایتالیا، این شکل از برگزاری مسابقات را تجربه‌ای جذاب توصیف کرد و گفت همه اعضای تیم امیدوارند با ارائه بهترین عملکرد، اقامت خود در عربستان را تا دوشنبه تمدید کنند، هرچند همه چیز به نتیجه بازی با میلان بستگی دارد.

او همچنین از حضور هواداران ناپولی در ریاض ابراز خوشحالی کرد و گفت سفرهای خارجی باشگاه می‌تواند به شناخته‌تر شدن ناپولی و جذب هواداران جدید کمک کند.

کونته در پایان، دیدار برابر میلان را مسابقه‌ای بزرگ توصیف کرد و گفت روبه‌رو شدن با تیمی با تاریخ، بازیکنان و مربیان بزرگ، همیشه انگیزه‌بخش است. او تأکید کرد که چنین بازی‌هایی باید یک محرک احساسی برای ارائه بهترین نمایش باشند و ناپولی با تمام توان برای رسیدن شایسته به فینال تلاش خواهد کرد.

