تیکدری: حضور در کنار طارمی و جهانبخش تجربه‌ای ارزشمند است
مهدی تیکدری،تاکید کرد تورنمنت‌هایی مانند کافا فرصت خوبی برای بازیکنان جوان و کم‌تجربه است.

به گزارش ایلنا،مهدی تیکدری، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، در حاشیه تمرینات تیم ملی  درباره حضور تیم ملی در تورنمنت کافا گفت:«خدا را شکر این فرصت فراهم شد تا بتوانیم خودمان را در لیگ و تمرینات تیم ملی نشان بدهیم. تورنمنت کافا برای ما تجربه بسیار مفیدی است و امیدوارم بتوانیم با عملکردی خوب نظر کادرفنی را جلب کنیم.»

اودرباره تاثیر حضور در چنین تورنمنت‌هایی برای بازیکنان جوان و کم‌تجربه افزود:«این مسابقات قطعا در رشد فردی ما موثر هستند و برای آینده تیم ملی نیز اهمیت دارند. امیدوارم بتوانیم روزهای موفقی را در این تورنمنت پشت سر بگذاریم.»

تیکدری درباره تجربه بازی در کنار مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش اظهار داشت:«برای من افتخار بزرگی است که در کنار این بازیکنان حضور دارم. بازی کردن با آن‌ها فرصت مناسبی برای یادگیری و استفاده از تجربه‌هایشان است.»

او در پاسخ به این سوال که آیا می‌تواند نظر امیر قلعه‌نویی را برای حضور در فهرست تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ جلب کند، گفت:«همه بازیکنان جوان تا آخرین لحظه تلاش خود را می‌کنند تا شایستگی خود را نشان دهند. هدف اولمان این است که برای تیم ملی مفید باشیم و امیدوارم با عملکردمان بتوانیم اعتماد کادرفنی را جلب کنیم.»

