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جشنواره پرتخفیف ADSL آسیاتک؛

بدون اینترنت آسیاتک، همه چیز می‌ره هوا

بدون اینترنت آسیاتک، همه چیز می‌ره هوا
کد خبر : 1816632
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جشنواره پرتخفیف آسیاتک از ۱۰ تیر آغاز تا پایان مهرماه برای کاربران خانگی ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، جشنواره پرتخفیف تابستانه آسیاتک، ویژه کاربران خدمات اینترنت خانگی در جریان است. این جشنواره با شعار «بدون اینترنت آسیاتک، همه چیز می‌ره هوا» برای همه کسانی که نمی‌خواهند در میانه یک جلسه کاری، کلاس آنلاین، تماشای فیلم یا بازی، برنامه‌شان را از دست بدهند، طراحی شده است.

در این جشنواره 2 بسته ویژه ADSL طراحی شده است؛ به این ترتیب، با ثبت نام می‌توانید بسته 2400 گیگابایت ترافیک بین‌المللی با سرعت هشت مگابیت بر ثانیه را با پرداخت ماهانه 200 هزار تومان خریداری کنید. همچنین، بسته6000 گیگابایت اینترنت بین‌المللی و سرعت 16 مگابیت بر ثانیه را می‌توانید تنها با پرداخت ماهانه 220 هزار تومان تهیه کنید. 

این بسته‌ها با حجم مصرف بالا و اعتبار یک‌ساله، گزینه‌ای مناسب برای خانواده‌ها، کاربران پرمصرف، دورکارها و افرادی هستند که به اینترنتی پایدار و مقرون‌به‌صرفه نیاز دارند.

برای اطلاع از تخفیف‌های بیشتر و جزئیات وبسایت آسیاتک را مطالعه کنید یا با شماره تلفن ۰۹۰۰۰۱۵۴۴ تماس بگیرید.

 

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