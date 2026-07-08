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رایتل؛

همراه ارتباطات زائران در مراسم وداع با رهبر شهید

همراه ارتباطات زائران در مراسم وداع با رهبر شهید
کد خبر : 1812044
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رایتل با افزایش ظرفیت شبکه و راه‌اندازی ۴ سایت سیار، خدمات ارتباطی مراسم تشییع رهبر شهید را تقویت کرد.

 مهدی فقیهی، سرپرست مدیریت عامل رایتل، با اشاره به همکاری این اپراتور با سایر اپراتورها و با محوریت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از اقداماتی همچون افزایش ظرفیت هسته شبکه، بهبود رومینگ ملی، تقویت اینترکانکشن و استقرار سایت‌های سیار برای ارائه خدمات پایدار به حاضران خبر داد.

وی همچنین حضور گسترده مردم در این مراسم را جلوه‌ای از ادای احترام به رهبر شهید توصیف کرد.

 

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