سرپرست جدید شرکت خدمات ارتباطی رایتل، منصوب شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی رایتل، محمدرضا سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا)، طی حکمی مهدی فقیهی را به عنوان سرپرست این اپراتور تلفن همراه، منصوب کرد.

مهدی فقیهی، دانش‌آموخته دکترای مدیریت و پست دکترای ماشین لرنینگ است و پیش از این، سوابق اجرایی از جمله مشاور وزیر ارتباطات در امور سیاست‌های فاوا و اقتصاد دیجیتال، عضو هیئت‌عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ داده‌ورزی سداد، دبیر ستاد فناوری اطلاعات معاونت علمی ریاست جمهوری، مدیرکل فناوری نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، عضو هیئت‌مدیره شاپرک و موارد متعدد دیگر را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.

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