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اسکای روم در جنگ چه کرد؟

کد خبر : 1802376
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نهم اسفندماه ۱۴۰۴، جنگ و بحرانی آغاز شد که یکی از نخستین چیزهایی که از ما گرفت، «ارتباط» بود.

#مستند
اینترنت قطع شد و خط های تلفن برای برقراری تماس، ناپایدار بودند.

در آن لحظه، اسکای روم با هزاران کاربری که به آن اعتماد کرده بودند، تنها ماند.
کاربرانی که هر یک، لحظاتی دلهره‌آور را پشت سر می‌گذراندند و برقراری تماس با آنان، لحظاتی شوکه‌کننده را برای ما رقم زد که در این ویدیو، بیشتر درباره آن سخن گفته‌ایم.

روایت اسکای روم  از تمام تجربه‌هایمان در جنگ اخیر را از دست ندهید.

در این مستند، پشت‌صحنه روزهایی را می‌بینید که از سر گذراندیم؛ اما از زاویه روایت تیمی که از خود گذشتگی کرد تا هیچ‌کس ارتباطش را از دست ندهد.

 

حجم ویدیو: ۱۳۳.۹۸M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۷:۰۱ دانلود ویدیو
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