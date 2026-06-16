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مجمع عمومی سالانه شرکت گسترش ارتباطات داتک برگزار شد

مجمع عمومی سالانه شرکت گسترش ارتباطات داتک برگزار شد
کد خبر : 1800153
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در جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت گسترش ارتباطات داتک از سودآوری این شرکت وابسته به شستا و روند رو به رشد فعالیت‌های آن تقدیر شد.

به گزارش ایلنا، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش ارتباطات داتک وابسته به شستا که در زمینه ارائه خدمات اینترنت فعالیت دارد با حضور محمدصادق کریمی‌مهرآبادی، سرپرست مدیریت‌عامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و جمعی از مدیران ارشد شرکت خدمات ارتباطی رایتل به عنوان سهامدار اصلی شرکت گسترش ارتباطات داتک، مهدی محسنی‌پور مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و اعضای هیئت‌مدیره داتک و سهامداران، برگزار شد.

در این مجمع، گزارش هیئت‌مدیره در خصوص عملکرد مالی و عملیاتی سال مالی منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۴ ارائه شد. بر اساس این گزارش، شرکت گسترش ارتباطات داتک با وجود چالش‌های پیش‌روی صنعت ارتباطات، موفق به حفظ روند رو به رشد فعالیت‌های خود شده و عملکرد سودآوری را به ثبت رسانده است.

در این مراسم، اعضای مجمع ضمن بررسی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده، از اقدامات موثر شرکت گسترش ارتباطات داتک در جهت توسعه سبد محصولات، ارتقای شفافیت مالی و بهبود فرآیندهای عملیاتی تقدیر کردند.

همچنین بر تداوم همکاری‌های راهبردی با هلدینگ خدمات ارتباطی رایتل و نیز شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های مشترک در پروژه‌های فیبرنوری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی تاکید شد.

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