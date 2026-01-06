در مجمع عمومی فوقالعاده آسیاتک مطرح شد؛
افزایش سرمایه ۳۸۰ میلیاردی برای توسعه فاز دوم دیتاسنتر پیام
صاحبان سهام شرکت انتقال دادههای آسیاتک در مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت با افزایش سرمایه ۳۸۰ میلیارد تومانی موافقت کردند و سرمایه این شرکت به هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسید. این افزایش سرمایه برای توسعه فاز دوم مگادیتاسنتر پیام مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال دادههای آسیاتک، مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام این شرکت روز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ برگزار شد. در این مجمع، سهامداران با افزایش سرمایه 49 درصدی آسیاتک موافقت کردند تا سرمایه آسیاتک از ۷۷۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان برسد.
توسعه فاز دوم مگادیتاسنتر پیام
مهندس محمدعلی یوسفیزاده، مدیرعامل آسیاتک در این مجمع درباره افزایش سرمایه اعلام کرد: «افزایش سرمایه ۳۸۰ میلیارد تومانی آسیاتک که از محل سود انباشه این شرکت، کمک میکند فاز دوم مرکز داده پیام آسیاتک با ظرفیت ۴۰۰ رک، در سال۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.»
او همچنین درباره شرکتهای زیرمجموعه توضیح داد: «گروه شرکتهای آسیاتک در حال حاضر، ۹۹ درصد از سهام شرکت عصر دادههای آسیاتک، صددرصدِ سهام رایمونمدیا، ۶۶ درصد از سهام دادهپردازی معتمد تیس و صددرصدِ سهام لایزر را در اختیار دارد.»
به گفته مدیرعامل آسیاتک توسعه خدمات پهنباند ثابت فیبر نوری منازل و کسبوکارها، خدمات مگادیتاسنتر پیام (که فاز اول آن با ۶۰۰ رک به بهرهبرداری رسیده) و توسعه زیرساخت هوش مصنوعی از پروژههای در جریان آسیاتک به شمار میآیند.
او همچنین عنوان کرد: «با تغییر سیاستهای دولت، تحقیق و توسعه روی پروژه FTT5G جای خود را به توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی داده است و تمرکز ما ازین پس روی این پروژه خواهد بود.»
آسیاتک سال ۱۳۸۲ تاسیس شد و تا کنون در میان سایر شرکتهای فناوری اطلاعات، جزو پیشروترینها در زمینه توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسبوکارها و عملکرد مطابق تعهدات UNSP خود است.