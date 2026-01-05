خبرگزاری کار ایران
آسیاتک مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار می‌کند

آسیاتک برای تصمیم‌گیری درباره افزایش سرمایه از محل سود انباشته، مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، این مجموعه روز سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، برگزار می‌کند. این مراسم برای تصمیم‌گیری درباره افزایش سرمایه از محل سود انباشته از ساعت 10:00 صبح در مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون برگزار می‌شود.

هیئت مدیره آسیاتک در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت، به‌صورت حضوری و آنلاین میزبان سهامداران حقیقی و حقوقی هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک https://live.asiatech.ir/ مراسم را به‌صورت زنده مشاهده کنند.

 

