فیبرنوری ایرانسل به مشهد رسید

هم‌زمان با ۱۰ دی‌ماه، روز مشهد، عملیات اجرایی پروژه توسعه فیبر نوری ایرانسل، علاوه بر مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی در بیش از ۱۷۰ شهر کشور ادامه دارد.

شهرهای تحت اجرای پروژه #فیبرنوری ایرانسل در استان خراسان رضوی: مشهد، بردسکن، تایباد، تربت‌جام، تربت‌حیدریه، چناران، خواف، درگز، سرخس، سبزوار، سنگان، شاندیز، صالح‌آباد، فریمان، قوچان، کاشمر، کاریز، گلبهار، گناباد، مشهدریزه و نصرآباد.

ایرانسل تیرماه ۱۴۰۳ در حضور وزیر ارتباطات وقت، سرویس FTTX Pro را افتتاح و از بالاترین سرعت اینترنت ایران (بالاتر از 8Gbps) در شبکه فیبرنوری رونمایی کرد.

