فیبرنوری ایرانسل به مشهد رسید

ایرانسل با هدف ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت، اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها (FTTx) را در شهر مشهد مقدس آغاز کرده است. این پروژه، یکی از مهم‌ترین طرح‌های زیرساختی ارتباطی در شرق کشور به‌شمار می‌رود.

 هم‌زمان با ۱۰ دی‌ماه، روز مشهد، عملیات اجرایی پروژه توسعه فیبر نوری ایرانسل، علاوه بر مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی در بیش از ۱۷۰ شهر کشور ادامه دارد.

شهرهای تحت اجرای پروژه #فیبرنوری ایرانسل در استان خراسان رضوی: مشهد، بردسکن، تایباد، تربت‌جام، تربت‌حیدریه، چناران، خواف، درگز، سرخس، سبزوار، سنگان، شاندیز، صالح‌آباد، فریمان، قوچان، کاشمر، کاریز، گلبهار، گناباد، مشهدریزه و نصرآباد.

 ایرانسل تیرماه ۱۴۰۳ در حضور وزیر ارتباطات وقت، سرویس FTTX Pro را افتتاح و از بالاترین سرعت اینترنت ایران (بالاتر از 8Gbps) در شبکه فیبرنوری رونمایی کرد.

 

