معرفی راهکارهای دیجیتال همراه اول در الکامپ خوزستان

معرفی راهکارهای دیجیتال همراه اول در الکامپ خوزستان
همراه اول با حضور در ششمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ خوزستان، تازه‌ترین راهکارها و سرویس‌های ارتباطی و دیجیتال خود را با تمرکز بر سازمان‌ها، کسب‌وکارها و توسعه اقتصاد دیجیتال معرفی می‌کند.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، با هدف توسعه تعاملات تجاری، حمایت از زیست‌بوم نوآوری و معرفی روندهای نوین فناوری تا ۱۲ دی ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز حضور دارد.

در غرفه همراه اول، مجموعه راهکارهای «همراه اول کسب‌وکار» شامل خدمات سازمانی، راهکارهای B2B و B2C، پشتیبانی ویژه مشتریان سازمانی و سرویس همیاری ارائه شده است. تمرکز این حضور بر نمایش کاربرد عملی محصولات و پاسخ به نیازهای واقعی بازار است.

سوپراپلیکیشن «اوانو» نیز با ارائه راهکارهای فین‌تکی و خدمات مالی دیجیتال، بخش دیگری از غرفه همراه اول را به خود اختصاص داده و با استقبال بازدیدکنندگان همراه بوده است.

ششمین الکامپ خوزستان با شعار «همه با هم برای اقتصاد دیجیتال»، بستری برای هم‌افزایی فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است.

 

