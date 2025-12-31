خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هدیه ویژه ایرانسل به مناسبت روز رشت

هدیه ویژه ایرانسل به مناسبت روز رشت
کد خبر : 1735941
لینک کوتاه کپی شد.

ایرانسل به مناسبت روز رشت، هدیه ویژه‌ای به مشترکان دائمی و اعتباری استان گیلان، ارائه داده است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز رشت، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیه‌ای شامل ۱۸۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن استان گیلان، در نظر گرفته است.

هر مشترک، تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه از جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با روز رشت، به مدت یک هفته قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

۱۲ دی‌ماه، به نام «روز رشت» نام‌گذاری شده است. رشت، پایتخت تنوع خوراک و غذای ایرانی است و شهر آمیزش رنگ‌ها و طعم‌ها است. از دیگر خصایص بارز مردمان شهر باران؛ آوازخوانی جمعی و سرزندگی است.

رشت، خاستگاه نخستین کتابخانه عمومی مدرن در ایران است و در عصر مشروطه، مجاهدان رشتی در کنار بختیاری‌ها، با فتح تهران به استبداد صغیر پایان دادند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی