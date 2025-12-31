هدیه ویژه ایرانسل به مناسبت روز رشت
ایرانسل به مناسبت روز رشت، هدیه ویژهای به مشترکان دائمی و اعتباری استان گیلان، ارائه داده است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز رشت، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیهای شامل ۱۸۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن استان گیلان، در نظر گرفته است.
هر مشترک، تنها یکبار میتواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه از جمعه ۱۲ دیماه ۱۴۰۴، همزمان با روز رشت، به مدت یک هفته قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعالسازی است.
مشترکان ایرانسل میتوانند این هدیه را با شمارهگیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسلمن فعال کنند.
دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، برای تمامی مشترکان تلفنهمراه، از وبسایت ایرانسل امکانپذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شمارهگیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.
۱۲ دیماه، به نام «روز رشت» نامگذاری شده است. رشت، پایتخت تنوع خوراک و غذای ایرانی است و شهر آمیزش رنگها و طعمها است. از دیگر خصایص بارز مردمان شهر باران؛ آوازخوانی جمعی و سرزندگی است.
رشت، خاستگاه نخستین کتابخانه عمومی مدرن در ایران است و در عصر مشروطه، مجاهدان رشتی در کنار بختیاریها، با فتح تهران به استبداد صغیر پایان دادند.