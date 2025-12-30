خبرگزاری کار ایران
بسته اینترنت تخفیفی و مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز پدر

ایرانسل به مناسبت گرامیداشت روز پدر، بسته‌ ترکیبی اینترنت با تخفیف ویژه و مکالمه رایگان درون شبکه را برای مشترکان خود در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت گرامی‌داشت سالروز ولادت حضرت علی (ع) و «روز مرد و پدر»، بسته‌ ترکیبی اینترنت با تخفیف ویژه و مکالمه رایگان ایرانسلی را به مشترکان خود ارائه داده است.

در این طرح، با خرید بسته ۱۰ گیگابایتی اینترنت با تخفیف ویژه، مشترکان ایرانسل می‌توانند از ۱۰ ساعت مکالمه رایگان درون‌شبکه (ایرانسلی) بهره‌مند شوند. این بسته پس از فعال‌سازی، ۱۰ روز اعتبار دارد و برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه ایرانسل قابل خرید و فعال‌سازی است.

بسته ترکیبی اینترنت و مکالمه ویژه روز پدر، تا پایان روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ (روز پدر)، با قیمت تخفیفی ۵۰هزار تومان، از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۵* یا مراجعه به سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من، به دفعات قابل خرید و فعال‌سازی است.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

 

