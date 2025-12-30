خبرگزاری کار ایران
هدیه ویژه ایرانسل به مناسبت روز مشهد

هدیه ویژه ایرانسل به مناسبت روز مشهد
ایرانسل به مناسبت روز مشهد، هدیه ویژه‌ای به مشترکان دائمی و اعتباری استان خراسان رضوی، ارائه داده است.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز مشهد، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیه‌ای شامل ۱۸۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن استان خراسان رضوی، در نظر گرفته است.

هر مشترک، تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه از چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با روز مشهد، به مدت یک هفته قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴*یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

۱۰ دی‌ماه، به نام «روز مشهد» نام‌گذاری شده است. مشهد، پایتخت معنوی ایران و میعادگاه عاشقان امام رضا (ع) است؛ شهری که در امتداد تاریخ و فرهنگ ایران، وارث فردوسی، شعر خراسانی و اندیشه‌های ماندگار ایرانی-اسلامی به‌شمار می‌رود.

مشهد، با میزبانی یکی از بزرگ‌ترین کتابخانه‌های جهان اسلام و برخورداری از پیشینه‌ای درخشان، از جمله پایتختی ایران در عصر نادری، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ این سرزمین دارد. روز مشهد، روز پاسداشت شهری است که شاهنامه فردوسی، این سند باستانی هویت ملی ایرانیان، در اقلیم فرهنگی آن بالیده و ماندگار شده است؛ روزی برای گرامیداشت شهری که معنویت، تاریخ و فرهنگ ایرانی در آن به هم پیوند خورده‌اند.

 

انتهای پیام/
