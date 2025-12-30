حضور ایرانسل در ششمین الکامپ خوزستان

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، ششمین نمایشگاه تخصصی الکامپ خوزستان، از ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا دوازدهم همین ماه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

در غرفه ایرانسل، سرویس‌هایی مانند اینترنت خانگی نسل پنجم (5G-FWA)، اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx)، اپلیکیشن‌ها و خدمات دیجیتال، در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.

همچنین کارشناسان ایرانسل در نمایشگاه الکامپ خوزستان، به معرفی بازارگاه ایرانسل و عرضه محصولات ارتباطی مانند سیم‌کارت ۰۹۰۰ و انواع مودم‌های ایرانسل می‌پردازند و پاسخگوی پرسش‌های احتمالی مشترکان هستند.

ایرانسل در این نمایشگاه، آخرین راهکارهای سازمانی پیشرفته برای صنایع، شامل اینترنت اشیای صنعتی، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان (FMS)، سرویس اینترنت فیبر نوری، مرکز تماس ابری (Cloud PBX)، سرویس بی‌سیم واکه (PoC)، زیرساخت ابری (IaaS) و سیستم نظارت تصویری ابری (VMS) و واقعیت مجازی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

محور اصلی برنامه‌های ششمین نمایشگاه الکامپ خوزستان، با شعار «سرمایه‌گذاری هوشمند، توسعه پایدار»، تبادل تجربه و ایده در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، توسعه اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی دیجیتال است. این نمایشگاه، با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خوزستان و اتحادیه رایانه اهواز برگزار می‌شود و تلاش دارد با ایجاد فضایی پویا، زمینه تعامل میان بخش دولتی، خصوصی و جامعه نوآوران را تقویت کند.

نمایشگاه الکامپ خوزستان، از ۹ تا ۱۲ دی‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی اهواز برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۲، با حضور در نمایشگاه از غرفه ایرانسل بازدید کنند.

