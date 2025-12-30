خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور ایرانسل در ششمین الکامپ خوزستان

حضور ایرانسل در ششمین الکامپ خوزستان
کد خبر : 1735386
لینک کوتاه کپی شد.

ایرانسل با ارائه آخرین محصولات و دستاوردهای خود با تمرکز بر حوزه‌های اصلی اقتصاد دیجیتال، از جمله زیرساخت ارتباطی شبکه نسل جدید 5G و اینترنت پرسرعت فیبر نوری، توانمندسازی کسب‌وکارها و ارائه محصولات و خدمات دیجیتال، در ششمین نمایشگاه بین‌المللی تجارت الکترونیک و کامپیوتر (الکامپ) خوزستان حضور دارد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، ششمین نمایشگاه تخصصی الکامپ خوزستان، از ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا دوازدهم همین ماه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

در غرفه ایرانسل، سرویس‌هایی مانند اینترنت خانگی نسل پنجم (5G-FWA)، اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx)، اپلیکیشن‌ها و خدمات دیجیتال، در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.

همچنین کارشناسان ایرانسل در نمایشگاه الکامپ خوزستان، به معرفی بازارگاه ایرانسل و عرضه محصولات ارتباطی مانند سیم‌کارت ۰۹۰۰ و انواع مودم‌های ایرانسل می‌پردازند و پاسخگوی پرسش‌های احتمالی مشترکان هستند.

ایرانسل در این نمایشگاه، آخرین راهکارهای سازمانی پیشرفته برای صنایع، شامل اینترنت اشیای صنعتی، سامانه مدیریت هوشمند ناوگان (FMS)، سرویس اینترنت فیبر نوری، مرکز تماس ابری (Cloud PBX)، سرویس بی‌سیم واکه (PoC)، زیرساخت ابری (IaaS) و سیستم نظارت تصویری ابری (VMS) و واقعیت مجازی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

محور اصلی برنامه‌های ششمین نمایشگاه الکامپ خوزستان، با شعار «سرمایه‌گذاری هوشمند، توسعه پایدار»، تبادل تجربه و ایده در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، توسعه اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی دیجیتال است. این نمایشگاه، با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خوزستان و اتحادیه رایانه اهواز برگزار می‌شود و تلاش دارد با ایجاد فضایی پویا، زمینه تعامل میان بخش دولتی، خصوصی و جامعه نوآوران را تقویت کند.

نمایشگاه الکامپ خوزستان، از ۹ تا ۱۲ دی‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی اهواز برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۲، با حضور در نمایشگاه از غرفه ایرانسل بازدید کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی