آسیاتک در آذرماه ۳۹۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرد
آسیاتک در آذرماه امسال ۳۹۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرد؛ مجموع درآمد این شرکت در ۹ ماهه ابتدای سال از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گذشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، این شرکت در آذرماه ۱۴۰۴ توانست ۳۹۳ میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان درآمد کسب کند که این عدد نسبت به ماه گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است.

رشد هفت درصدی درآمد در خدمات اینترنت

بیشترین سهم درآمد آسیاتک در ماه آذر نیز مانند ماه‌های گذشته از خدمات اینترنت است که به ۱۹۷ میلیارد تومان رسیده است. این عدد نیز نسبت به ماه گذشته هفت درصد رشد داشته است.

درآمد ۲هزار و۷۰۰ میلیارد تومانی تا آذرماه

درآمد آسیاتک از بخش خدمات فناوری اطلاعات هم ۱۶۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان محاسبه شده که نسبت به ماه گذشته ۲۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.  درآمد حاصل از فروش کالا نیز با ۱۹درصد رشد به ۲۹ میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب درآمد شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در ۹ ماهه ابتدای سال از مرز ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گذشت.

