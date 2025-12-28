حضور راهکارهای سازمانی ایرانسل در نمایشگاه فناوری اطلاعات عسلویه

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با تمرکز بر ارائه راهکارهای دیجیتال مؤثر بر عملکرد صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مجموعه‌ای از محصولات و راهکارهای سازمانی پیشرفته را در نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات، حراست و HSE صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران به نمایش می‌گذارد.

در این رویداد صنعتی و تخصصی، ایرانسل راهکارهایی از جمله شبکه خصوصی 5G، ارزیابی بلوغ دیجیتال سازمان‌ها و تحول دیجیتال، دوقلوی دیجیتال (Digital Twin)، سرویس واقعیت افزوده و مجازی صنعتی (Industrial AR/VR)، مدیریت هوشمند ناوگان (FMS)، سرویس بی‌سیم واکه (PoC) را ارائه می‌دهد؛ راهکارهایی که برای پاسخگویی به نیازهای تخصصی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، طراحی و قابل بهره‌برداری هستند.

راهکارهای سازمانی ایرانسل، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی همچون اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و ارتباطات پرسرعت 5G، امکان بهینه‌سازی عملیات، افزایش امنیت و بهره‌وری و تسهیل در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را برای فعالان این حوزه فراهم می‌کند.

نمایشگاه PISEC 2025 برای هفتمین سال پیاپی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای رو‌به‌رشد صنایع انرژی کشور و معرفی آخرین فناوری‌ها و راهکارهای نوین در حوزه‌های فناوری اطلاعات، ارتباطات، امنیت و HSE برگزار می‌شود.

این رویداد بستری برای تبادل دانش و تجربه میان شرکت‌ها و متخصصان داخلی و خارجی، توسعه همکاری‌های تجاری و صنعتی، ارتقای ایمنی، سلامت و حفاظت از محیط زیست و همچنین ایجاد فرصت‌های شبکه‌سازی حرفه‌ای در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فراهم می‌کند و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) برگزار خواهد شد.

ایرانسل، با هدف معرفی راهکارهای سازمانی خود، از ۷ تا ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، با حضور در محل دائمی نمایشگاه‌های پایتخت انرژی ایران، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)، در هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات، حراست و HSE صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران (PISEC 2025)، میزبان فعالان این حوزه است.

ایرانسل، شتاب‌دهنده تحول دیجیتال صنعت انرژی از اکتشاف تا توزیع هوشمند

ایرانسل در مسیر تحقق تحول دیجیتال در صنعت، از مرحله اکتشاف تا توزیع، خدمات یکپارچه‌ای ارائه می‌دهد که ضمن کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های عملیاتی، ارتقای عملکرد سازمان‌ها را در پی دارد.

در مرحله اکتشاف، زیرساخت ابری ایرانسل با پردازش داده‌ها، شناسایی دقیق منابع نفت و گاز و تصمیم‌گیری سریع را ممکن می‌سازد. در فاز استخراج، پوشش اختصاصی شبکه امن و سرویس واکه، ارتباطات بی‌وقفه را فراهم کرده و با استفاده از سرویس نظارت تصویری ابری، امکان نظارت دقیق و لحظه‌ای بر پروژه‌ها، مهیا می‌شود.

در فاز ذخیره‌سازی، داده‌ها روی زیرساخت ابری ایرانسل، پردازش و مدیریت می‌شوند و با بهره‌گیری از پوشش کامل شبکه در محیط‌های داخلی، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق برای عملیات ذخیره‌سازی فراهم می‌شود. در مرحله انتقال، سیستم مدیریت هوشمند ناوگان با ردیابی دقیق مسیرها و مدیریت دسترسی به مخازن، امنیت و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

در پالایشگاه‌ها نیز با راه‌اندازی شبکه 5G و سرویس HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست)، سطح ایمنی کارکنان و مدیریت بحران‌های احتمالی، بهبود می‌یابد. در نهایت، در مرحله توزیع، با استفاده از شبکه اختصاصی، سامانه مدیریت ناوگان و قفل هوشمند، امکان کنترل کامل و ایمن بر فرایند توزیع فراهم می‌شود.

علاقه‌مندان به دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانند به وب‌سایت راهکارهای سازمانی ایرانسل مراجعه کنند یا با ارسال ایمیل به نشانی EB@mtnirancell.ir، با کارشناسان ایرانسل در ارتباط باشند.

