نمایشگر هوشمند شیائومی با طراحی جذاب و قیمت منطقی رونمایی شد
شیائومی از نمایشگر هوشمند ۱۱ اینچی خود با طراحی مینیمال و قابلیتهای هوش مصنوعی پیشرفته برای کنترل یکپارچهی خانه هوشمند پرده برداشت.
به گزارش ایلنا: شیائومی از محصول جدید خانهی هوشمند خود در بازار چین رونمایی کرده است. Smart Home Display 11 نمایشگر هوشمندی با صفحهنمایش عمودی، رابط کاربری اختصاصی مبتنیبر اندروید و پشتیبانی از چند زبان است که در ادامه نگاهی به مشخصات، قابلیتها و قیمت این محصول خواهیم داشت.
نمایشگر هوشمند شیائومی به صفحهنمایش ۱۱ اینچی با وضوح +FHD (معادل ۱۹۲۰ در ۱۲۰۰ پیکسل) مجهز شده است و حداکثر روشنایی آن به ۴۰۰ نیت میرسد. این پنل همچنین گواهی محافظت از چشم TUV Rheinland را دریافت کرده است تا برای استفاده طولانیمدت مناسبتر باشد.
شیائومی از اسپیکر در قسمت پشتی Smart Home Display 11 استفاده کرده است؛ تصمیمی که به گفتهی شرکت، باعث کاهش ۳۵٫۵ درصدی ابعاد کلی نمایشگر شده است. این طراحی باعث شده است نمایشگر هوشمند شیائومی ظاهر جمعوجورتر و مینیمالتری داشته باشد.
شیائومی Smart Home Display 11 در دستهی نمایشگرهای هوشمند مجهز به هوش مصنوعی قرار میگیرد و امکان کنترل سایر گجتهای خانه هوشمند را فراهم میکند. نمایشگر هوشمند شیائومی با سیستمعامل HyperOS عرضه میشود و به مجموعهای متنوع از محتوای صوتی و ویدیویی دسترسی دارد. طراحی دستگاه ساده است و پایهای در پشت آن قرار دارد که امکان استفاده ایستاده را فراهم میکند؛ بههمیندلیل، عملکرد آن بیشتر به تلویزیون قابلحمل کوچک شباهت دارد تا یک تبلت کامل.
در جلوی Smart Home Display 11، دوربین ۸ مگاپیکسلی HD تعبیه شده است که برای تماسهای تصویری کاربرد دارد. پشتیبانی از فرمانهای صوتی بینپلتفرمی، حالت قاب عکس، پاسخگویی هوش مصنوعی مبتنیبر مدلهای زبانی بزرگ و تشخیص بیش از هفت گویش مختلف، از دیگر ویژگیهای قابلتوجه این نمایشگر هوشمند بهشمار میروند.
طبق اعلام شیائومی، Xiaomi Smart Home Display 11 در بازار چین با قیمت ۱۸۵ دلار بهفروش میرسد.