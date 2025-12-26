به گزارش ایلنا، این تفاهمنامه در حضور حمزه آقابابایی مدیرعامل ایران کیش وعلی جواهر چیان رییس هیات مدیره داپ اپ در نمایشگاه ریتیل شو امضا شد.

همکاری جدید میان داپ‌اَپ و ایران‌کیش با تمرکز بر حوزه باشگاه مشتریان شکل گرفته است. ایران‌کیش به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های PSP کشور، با در اختیار داشتن بیش از یک میلیون دستگاه کارت‌خوان (POS) فعال در سراسر ایران، ظرفیت ایجاد یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های باشگاه مشتریان را دارد.

طرفین این همکاری ابراز امیدواری کردند که با امضای این تفاهم‌نامه، زمینه توسعه همکاری‌های مشترک در آینده فراهم شده و با بهره‌گیری از تجربه و زیرساخت‌های دو مجموعه، خدمات ارزش‌افزوده گسترده‌تری به شبکه پذیرندگان و کاربران نهایی ارائه شود.