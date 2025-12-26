خبرگزاری کار ایران
کمک راهکارهای پرداخت‌اعتباری ایران‌کیش به‌بهبودرفتار اقتصادی

راهکارهای پرداخت اعتباری ایران‌کیش و بانک تجارت به بهبود رفتار اقتصادی و تقویت کسب‌وکارها کمک می‌کند.

به گزارش ایلنا، داوود قربانیان مدیرعامل مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند با اشاره به نقش صنعت پرداخت و فروش اعتباری در توسعه رفتارهای اقتصادی جامعه، گفت: «شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش به درستی در این مسیر گام برداشته است و با ابزارهای پرداخت و خدمات اعتباری، علاوه بر افزایش قدرت خرید مشتریان، به شکل غیرمستقیم در ارتقای اخلاق اقتصادی و ساماندهی رفتارهای مالی افراد اثرگذار خواهد بود.»

وی در حاشیه نمایشگاه ریتیل شو، ضمن قدردانی از حضور فعال و مؤثر ایران‌‌کیش در این نمایشگاه اظهار کرد: حضور مجموعه شما در نمایشگاه بسیار مؤثر و قابل توجه بود و نشان‌دهنده اهمیت روزافزون صنعت پرداخت و فروش اعتباری در اقتصاد کشور است.»

مدیرعامل شهروند با تشریح مفهوم اعتباردهی به مشتریان افزود:«در نظام‌های اعتباری، بر اساس رفتار اقتصادی و اخلاقی افراد، امتیازاتی به آن‌ها داده می‌شود که این امتیازها به قدرت خرید تبدیل می‌شود. مشتریانی که در تعاملات مالی خود از رفتار منظم‌تر و مسئولانه‌تری برخوردار هستند، در این نظام‌ها رتبه‌بندی می‌شوند و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند آن‌ها را شناسایی کرده و خدمات مناسب‌تری ارائه دهند.»

قربانیان با اشاره به همکاری ایران‌کیش و شهروند و بانک تجارت در نوع خریدهای اعتباری ادامه داد: «این فرآیند در کنار بهبود رفتار اخلاقی و اقتصادی مردم، به تقویت کسب‌وکارها نیز کمک می‌کند. از سوی دیگر، مردم می‌توانند با استفاده از ابزارهای پرداخت اعتباری، سبد هزینه و درآمد خود را بهتر مدیریت کرده و برای آینده مالی‌شان برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.»

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: «از حضور ایران‌‌کیش در کنار شهروند در بخشی از این فرایند قدردانی می‌کنم و خوشحالیم که در کنار شما هستیم. این نمایشگاه فرصت ارزشمندی برای تعاملات بیشتر است و امیدواریم در ادامه بتوانیم همکاری‌ها و تعاملات مؤثری با یکدیگر داشته باشیم.»

