همکاری ایرانکیش و دیجیپی برای افزایش قدرت خرید مردم
به گزارش ایلنا در نمایشگاه ایران ریتیل شو، تفاهمنامه همکاری میان شرکت ایرانکیش و دیجیپی با حضور حمزه آقابابایی مدیرعامل ایران کیش و امید ترابی مدیرعامل دیجی پی به امضا رسید. این تفاهمنامه با هدف توسعه خدمات پرداخت، گسترش ابزارهای اعتباری و ارتقای تجربه خرید کاربران در شبکه پرداخت کشور منعقد شد.
همکاری با دیجیپی بهعنوان یکی از بازیگران فعال حوزه پرداخت و خدمات مالی دیجیتال، زمینهساز توسعه این ابزارها در بسترهای آنلاین و آفلاین خواهد بود. این مشارکت علاوه بر کمک به رشد بازار پرداخت و افزایش تراکنشها، امکان ارائه تجربهای یکپارچه و سادهتر از خرید را برای کاربران فراهم میکند.
امضای این تفاهمنامه بهعنوان نقطه آغازی برای همکاریهای گستردهتر میان ایرانکیش و دیجیپی تلقی میشود و میتواند مسیر را برای تنوعبخشی به ابزارهای پرداخت و شکلگیری مدلهای نوین کسبوکاری در صنعت پرداخت و ریتیل کشور هموار کند.