خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تفاهم‌نامه همکاری ایران‌کیش و زرین‌پلاس‌با محوریت‌باشگاه مشتریان

تفاهم‌نامه همکاری ایران‌کیش و زرین‌پلاس‌با محوریت‌باشگاه مشتریان
کد خبر : 1732928
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ایران‌کیش و زرین‌پلاس با حضور حمزه آقابابابایی مدیرعامل ایران کیش و پویا رجامند مدیر عامل زرین پلاس با هدف توسعه خدمات باشگاه مشتریان و پاداش نقدی منعقد شد. این همکاری با تکیه بر پوشش گسترده پایانه‌های فروش ایران‌کیش، زمینه گسترش نقاط پذیرش زرین‌پلاس را در سراسر کشور فراهم می‌کند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو مجموعه در نظر دارند با هم‌افزایی زیرساخت‌ها، خدمات مرتبط با باشگاه مشتریان را توسعه دهند. ایران‌کیش با برخورداری از شبکه گسترده دستگاه‌های کارت‌خوان، بستر مناسبی برای افزایش دسترسی کاربران زرین‌پلاس به خدمات این باشگاه فراهم خواهد کرد؛ موضوعی که به‌ویژه در شهرستان‌ها نقش مهمی در توسعه دامنه فعالیت دو مجموعه ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا