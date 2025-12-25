به گزارش ایلنا تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ایران‌کیش و زرین‌پلاس با حضور حمزه آقابابابایی مدیرعامل ایران کیش و پویا رجامند مدیر عامل زرین پلاس با هدف توسعه خدمات باشگاه مشتریان و پاداش نقدی منعقد شد. این همکاری با تکیه بر پوشش گسترده پایانه‌های فروش ایران‌کیش، زمینه گسترش نقاط پذیرش زرین‌پلاس را در سراسر کشور فراهم می‌کند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو مجموعه در نظر دارند با هم‌افزایی زیرساخت‌ها، خدمات مرتبط با باشگاه مشتریان را توسعه دهند. ایران‌کیش با برخورداری از شبکه گسترده دستگاه‌های کارت‌خوان، بستر مناسبی برای افزایش دسترسی کاربران زرین‌پلاس به خدمات این باشگاه فراهم خواهد کرد؛ موضوعی که به‌ویژه در شهرستان‌ها نقش مهمی در توسعه دامنه فعالیت دو مجموعه ایفا می‌کند.

