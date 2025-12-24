انعقاد تفاهمنامه ایران کیش و ازکی وام
در مراسم تفاهمنامه ایرانکیش و از کی وام که در نمایشگاه ریتیل شو در غرفه ایرانکیش با حضور حمزه آقابایایی مدیرعامل، مهدی ابراهیمی عضو هیات مدیره ایران کیش و محمد مهدی مومنی مدیرعامل از کی وام برگزار شد، حمزه آقابابابایی مدیرعامل شرکت ایرانکیش با تأکید بر رویکردهای نوین هر دو شرکت در توسعه خدمات پرداخت و اعتباری، از این همکاری بهعنوان گامی مؤثر در افزایش قدرت خرید مردم یاد کرد.
وی در این مراسم اظهار داشت: یکی از رویکردهای جدید شرکت ایرانکیش، توسعه مشارکت با شرکتهای فعال در حوزه پذیرندگی و دارندگی است. تفاهمنامهای که امروز شاهد امضای آن بودیم، به همکاری ایرانکیش و ازکیوام در حوزه پذیرش کارتهای اعتباری بر بستر ابزارهای ایرانکیش از جمله دستگاههای کارتخوان، درگاههای پرداخت و سایر ابزارهای مرتبط اختصاص دارد.
وی افزود: امیدواریم توسعه ابزارهای پرداخت اعتباری در کنار ابزارهای نقدی بتواند نقش مؤثری در افزایش قدرت خرید مشتریان ایفا کند. ایرانکیش تلاش دارد با نوآوری مستمر و ارائه محصولات کارآمد، سهمی در بهبود شرایط و تسهیل زندگی مردم داشته باشد.
مدیرعامل ایرانکیش با ابراز خوشبینی نسبت به آینده این همکاری تصریح کرد: با توجه به دامنه گسترده فعالیتهای ایرانکیش و ازکیوام، امیدواریم این همکاری به انجام کارهای بزرگتر منجر شود و منشأ اثرات مثبت برای اقتصاد دیجیتال و صنعت پرداخت کشور باشد.
محمد مهدی مومنی مدیرعامل از کی وام نیزبا تأکید بر نقش ایرانکیش در تحقق این هدف تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای ایرانکیش، شبکه گسترده دستگاههای کارتخوان و دامنه وسیع پذیرندگان این شرکت، بستر مناسبی برای ارائه خدمات اعتباری ما فراهم شده است. این همکاری به ما امکان میدهد خدمات ازکیوام را بر روی ابزارهای پرداخت ایرانکیش ارائه دهیم و علاوه بر کاربران فعلی، کاربران جدیدی را نیز به شبکه اضافه کنیم.