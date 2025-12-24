بر اساس این تفاهم‌نامه، کاربران تخفیفان می‌توانند کارت‌های بانکی خود را در شبکه تخفیفان ثبت کرده و با خرید از پذیرندگان متصل به شرکت ایران‌کیش، متناسب با میزان خرید خود از سرویس مدنظر بهره‌مند شوند.

مدل همکاری ایران‌کیش و تخفیفان بر پایه زیرساخت PSP طراحی شده و پس از انجام یکپارچه‌سازی‌های فنی، کاربران می‌توانند بدون محدودیت و با استفاده از کارت‌های عضو شبکه شتاب، از پذیرندگان ایران‌کیش خرید کرده و درصدی از مبلغ خرید خود را دریافت کنند. همچنین نقشه پذیرندگان فعال در سراسر کشور در اختیار کاربران قرار می‌گیرد تا به‌راحتی مراکز مشمول را شناسایی کنند.

ایران کیش تا پنجم دی ماه در سالن 7 نمایشگاه بین المللی میزبان مخاطبان هفتمین نمایشگاه ریتیل شو است.

