امضای تفاهم همکاری همراه اول و بهزیستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

با هدف توسعه مسوولیت اجتماعی، توانمندسازی دیجیتال و حمایت مؤثر از اقشار تحت پوشش، تفاهم‌نامه همکاری میان همراه اول و سازمان بهزیستی کشور به امضاء رسید.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، در راستای ترویج فرهنگ خیر و احسان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توان‌خواه و با هدف ایفای نقشی مؤثر در ارتقای رفاه اجتماعی و تقویت همبستگی ملی، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ارتباطات سیار ایران و سازمان بهزیستی کشور به امضاء رسید. 

این تفاهم‌نامه، گامی مشترک در جهت توسعه مشارکت‌های اجتماعی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های ملی برای توانمندسازی جامعه هدف سازمان بهزیستی به شمار می‌رود.

این همکاری با رویکرد مسوولیت اجتماعی و نگاه آینده‌محور، بر افزایش تعاملات دوجانبه، ارتقای سواد و مهارت‌های دیجیتال جامعه هدف، گسترش آگاهی عمومی و تسهیل دسترسی به خدمات حمایتی متمرکز است. 

همراه اول در این چارچوب، با اتکا به زیرساخت‌های ارتباطی، پلتفرم‌های دیجیتال و ظرفیت‌های آموزشی خود، در مسیر ایجاد فرصت‌های برابر، توانمندسازی اجتماعی و توسعه پایدار گام برمی‌دارد.

تفاهم‌نامه مذکور، نمادی از هم‌افزایی میان پیشروترین اپراتور ارتباطی کشور در حوزه تحول دیجیتال و نهاد متولی حمایت‌های اجتماعی کشور است که با تأکید بر مشارکت مردمی، آموزش، آگاهی‌بخشی و نوآوری اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ساز اثرگذاری گسترده‌تر اقدامات خیرخواهانه و تقویت سرمایه اجتماعی در سطح ملی باشد.

حمید بهروزی، قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول در حوزه فناوری، با اشاره به رویکرد مسوولیت اجتماعی اپراتور اول تلفن همراه کشور اظهار کرد: همراه اول آمادگی دارد همه ظرفیت‌های خود در حوزه آموزش و خدمات دیجیتال را برای خدمت‌رسانی به جامعه و در راستای شعار «هیچکس تنها نیست» به‌کار گیرد و با نگاهی انسانی و ویژه همراه بهزیستی از جمله این فرشتگان زمینی (کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی) در مسیر دسترسی برابر به خدمات ارتباطی و آموزشی باشد.

گفتنی است در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه، مسوولان اپراتور اول تلفن همراه کشور به همراه جمعی از مدیران بهزیستی، از نزدیک با نحوه اداره امور، شرایط نگهداری و فرآیندهای مرتبط با فرزندخواندگی کودکان بی‌سرپرست آشنا شدند. 

این بازدید میدانی با هدف آگاهی از روند فعالیت‌های تخصصی مراکز حمایتی و ارزیابی شرایط زیستی و مراقبتی کودکان، در شیرخوارگاه آمنه(س) انجام شد. 

مدیران همراه اول ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و مسوولانه مربیان و کارکنان این مجموعه، نقش انسانی و اثرگذار آنان را در حفظ کرامت کودکان و تأمین آینده‌ای امن‌تر برای این قشر ارزشمند و فراتر از هر جبران مادی توصیف کردند.

