این گوشی مفهومی دو نمایشگر جلویی دارد!

گوشی مفهومی پیکسل Duo با دو نمایشگر LCD و E-ink در جلو، تجربه‌ی گوشی هوشمند را بازتعریف می‌کند.

به گزارش ایلنا:   طرح مفهومی جدیدی با نام Pixel Duo گوشی هوشمندی را تصور می‌کند که از الگوی رایج فاصله می‌گیرد. این مدل به‌جای یک نمایشگر در جلو، به دو صفحه‌نمایش مجزا مجهز شده که هرکدام تجربه‌ی بصری متفاوتی ارائه می‌دهند.

در گوشی‌های دو نمایشگره معمول، یک پنل اصلی وجود دارد و نمایشگر دوم معمولاً در پشت استفاده می‌شود؛ اما در Pixel Duo هر دو نمایشگر به بخش جلویی منتقل شده‌اند و چیدمانی متفاوت ساخته‌اند.

دو صفحه‌نمایش از یک نوع نیستند؛ نمایشگر کوچک‌تر ۳٫۵ اینچی از نوع LCD معمولی است، در حالی که صفحه‌نمایش بزرگ‌تر ۵٫۲ اینچی از فناوری E-ink (جوهر الکترونیکی) استفاده می‌کند.

نمایشگر ۳٫۵ اینچی IPS وضوح ۱۲۸۰ در ۸۰۰ پیکسل و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دارد. در مقابل، صفحه‌نمایش E-ink با وضوح ۱۳۰۰ در ۸۳۸ پیکسل تنها محتوای خاکستری نمایش می‌دهد؛ فناوری‌ای که بیشتر در کتاب‌خوان‌های الکترونیکی به کار می‌رود.

این ترکیب می‌تواند تجربه‌ای طبیعی‌تر برای مطالعه فراهم کند. نمایشگر LCD برای کارهایی مانند استفاده از دوربین، نمایش زنده‌ی تصویر و مشاهده عکس‌های ثبت‌شده کاربردی‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، مصرف انرژی پایین نمایشگر E-ink نوید شارژدهی طولانی‌تر را می‌دهد.

Pixel Duo فعلاً فقط یک طرح مفهومی به‌شمار می‌رود و مشخص نیست آیا چنین دستگاهی در نهایت به مرحله‌ی تولید و عرضه‌ی تجاری خواهد رسید یا نه.

 

