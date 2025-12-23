همراه اول نشان حامی مدرسهسازی کشور را دریافت کرد
در گردهمایی تقدیر از پیشگامان مدرسهسازی کشور، با اهدای مدال افتخار و نشان حامی مدرسهسازی ایران، از نقشآفرینی همراه اول در توسعه زیرساختهای آموزشی و گسترش مشارکت اجتماعی تقدیر شد.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، گردهمایی تقدیر از پیشگامان حوزه مدرسهسازی و تقویت زیرساختهای آموزشی کشور یکم دی 1404، با حضور جمعی از مسوولان وزارت آموزشوپرورش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران نهادهای تخصصی و فعالان عرصه مدرسهسازی، در مرکز همایشهای بینالمللی ایران برگزار شد.
در این رویداد، از اقدامات همراه اول در حمایت از توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و گسترش مشارکت اجتماعی در حوزه مدرسهسازی تقدیر و مدال افتخار و حمایل حامی مدرسهسازی ایران به اخوان بهابادی، مدیرعامل نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور اهدا شد.
این تقدیر در راستای نقشآفرینی همراه اول در حمایت از توسعه فضاهای آموزشی، گسترش مشارکت اجتماعی و فراهمسازی زیرساختهای مشارکت عمومی در نهضت مدرسهسازی کشور صورت گرفت.
همراه اول پیشتر و در مهرماه ۱۴۰۴، در ادامه رویکرد خود در حوزه مسوولیت اجتماعی و با تمرکز بر حمایت عملی از آموزش، زیرساخت مشارکت عمومی در مدرسهسازی را از طریق شبکه ارتباطی خود فعال کرده بود.
در همین راستا، کد دستوری اختصاصی «#۲۴*» و سرشماره پیامکی «۵۰۰۰۱۲۲۴» بهعنوان مسیرهای رسمی مشارکت مشترکان این اپراتور در ساخت و نوسازی مدارس معرفی شد.
این اپراتور با پیوستن به پویش ملی «بهساز مدرسه؛ بساز مدرسه» که به ابتکار جامعه خیرین مدرسهساز کشور و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس شکل گرفته است، تلاش کرده فرآیند مشارکت شهروندان در نهضت مدرسهسازی را به سادهترین شکل ممکن در دسترس عموم قرار دهد.
تقدیر صورتگرفته در این گردهمایی، نشاندهنده توجه نهادهای مسوول به رویکرد همراه اول در حوزه مسوولیت اجتماعی مبتنی بر «توانمندسازی از مسیر ارتباطات» است؛ رویکردی که در آن، شبکه ارتباطی فراتر از یک ابزار ارتباطی، به بستری برای مشارکت اجتماعی و سرمایهگذاری جمعی در آینده آموزشی کشور تبدیل میشود.