همزمان با نمایشگاه ریتیل شو افتتاح شد:

آغاز به کار باشگاه مشتریان ایران‌‌کیش

همزمان با آغاز نمایشگاه ریتیل شو باشگاه مشتریان شرکت کارت اعتباری «ایران‌کیش» افتتاح شد و در معرض دید عموم در این نمایشگاه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا؛ کاربران می‌توانند از طریق وب‌سایت باشگاه مشتریان به نشانی club.irankish.com و همچنین از طریق اپلیکیشن پات‌لایف با عضویت و ورود به باشگاه مشتریان، از خدمات و مزایای آن بهره‌مند شوند.

 امتیازات باشگاه مشتریان برای پذیرندگان و کاربران، بر مبنای تراکنش‌ها و فعالیت‌های رفتاری آنان محاسبه می‌شود. این امتیازات شامل آیتم‌های تراکنشی مانند خرید، پرداخت قبض، شارژ و اینترنت، و همچنین آیتم‌های رفتاری نظیر ثبت‌نام، تکمیل پروفایل، دعوت از دوستان و سایر فعالیت‌هاست.

 اعضای باشگاه مشتریان می‌توانند از خدمات متنوعی همچون شبکه تخفیف استفاده کنند؛ شبکه‌ای که با مراکز و شرکای تجاری متعددی قرارداد همکاری دارد و امکان بهره‌مندی از تخفیف‌ها را فراهم می‌کند. علاوه بر این، کاربران از طریق باشگاه می‌توانند در جریان جشنواره‌ها و طرح‌های ویژه قرار گیرند.

گفتنی است نمایشگاه ریتیل شو از دوم تا پنجم دی ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران تا ساعت ۱۵ میزبان علاقه‌مندان است غرفه شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سالن ۷ این نمایشگاه منتظر دیدار شماست.

 

 

