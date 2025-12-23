به گزارش ایلنا: اپل به‌دلیل پیاده‌سازی ویژگی App Tracking Transparency، از سوی سازمان رقابت ایتالیا (AGCM) با جریمه‌ی ۹۸٫۶ میلیون یورویی (معادل ۱۱۶ میلیون دلاری) رو‌به‌رو شد.

ویژگی App Tracking Transparency با iOS 14.5 معرفی شد و اپلیکیشن‌ها را ملزم می‌کند تا پیش از ردیابی فعالیت کاربر در سایر اپ‌ها و وب‌سایت‌ها برای اهداف تبلیغاتی، از او اجازه بگیرند. اگر کاربر گزینه‌ی Ask App Not to Track را انتخاب کند، اپلیکیشن به شناسه‌ی تبلیغاتی دستگاه دسترسی نخواهد داشت.

به‌گفته‌ی AGCM، قوانین App Tracking Transparency نامتناسب هستند و به توسعه‌دهندگان و تبلیغ‌کنندگان ضرر وارد می‌کنند. این نهاد نظارتی با سیاست‌های اپل در قبال حریم خصوصی مشکلی ندارد و فقط آن‌ها را برای توسعه‌دهندگان بیش‌از‌حد طاقت‌فرسا می‌داند.

AGCM گفت: «اپل می‌توانست با روش‌هایی که محدودیت کمتری برای رقابت ایجاد می‌کنند، به همین سطح از حفاظت حریم خصوصی برای کاربرانش دست پیدا کند. این امر از تحمیل بارهای اضافی یک‌جانبه بر دوش توسعه‌دهندگان شخص ثالث جلوگیری می‌کرد.»

سازمان رقابت ایتالیا همچنین دریافته است که این قوانین می‌توانند برای خود اپل منافع مالی ایجاد کنند، هرچند که این ویژگی برای اپلیکیشن‌های خود اپل هم اعمال می‌شود.

اپل گفت که نسبت‌به تصمیم AGCM اعتراض می‌کند و روی مزایای امنیتی ویژگی App Tracking Transparency به‌صورت ویژه تأکید کرد.

علاوه‌بر ایتالیا، نهاد‌های نظارتی فرانسه، آلمان و لهستان هم نسبت‌به ویژگی App Tracking Transparency اعتراض کرده بودند و اپل در گذشته گفته بود که شاید مجبور شود این قابلیت را در اتحادیه‌ی اروپا غیرفعال کند.

