تمدید فراخوان ششمین دوره طرح پژوهانه همراه اول
ششمین فراخوان حمایت مرکز تحقیقونوآوری همراه اول از پایاننامهها و طرحهای پژوهشی، همسو با کسبوکار اپراتور اول تلفن همراه کشور تا 15 دی ماه 1404 تمدید شد.
این حمایت با رویکرد کاربردیسازی و ارتقای کیفیت پایاننامههای دانشگاهی، تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران پسادکتری و بهرهمندی از ظرفیت دانش اعضاء هیات علمی دانشگاهها و مطابق با نیازهای پژوهشی همراه اول در قالب اعطای گرنت پژوهشی طراحی شده است.
با نظر به استقبال گسترده و تمدید مهلت فراخوان، دانشجویان و پژوهشگران علاقهمند میتوانند برای کسب اطلاع از محورهای اولویتدار و ثبتنام، حداکثر تا تاریخ 15 دی ماه 1404 به آدرس https://mci.ir/web/rd/innovation-ecosystem#pazhouhaneh مراجعه و اقدام کنند.190
در دوره ششم این فراخوان، حوزه های فناوری و محورهای اولویتدار معاونتهای همراه اول مشخص شدهاند و طرحهای منتخب در دو نوع پژوهشی و کاربردی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
طرحهای ارسالی مطابق با محورهای اولویتدار میبایست نیازمحور و در راستای توسعه کسبوکار همراه اول که از سوی مرکز تحقیق و نوآوری این اپراتور اعلام شده است، باشد.
لازم به ذکر است در پنج دوره قبل در مجموع بیش از 700 دانشجو ثبتنام کردهاند که از این تعداد، حدود 250 دانشجو مورد حمایت قرار گرفتهاند. از این تعداد، 155 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد، 87 نفر دانشجوی دکتری و 8 نفر پژوهشگر پسادکتری بودهاند.
گفتنی است در دورههای پیشین، مجموع میزان حمایت مالی در حدود 190 میلیارد ریال بوده است.