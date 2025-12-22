خبرگزاری کار ایران
توسعه سامانه هوش مصنوعی بومی صنعت نفت با همکاری همراه اول

قرارداد پژوهشی و فناورانه میان همراه اول و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با هدف راه‌اندازی سامانه هوش مصنوعی بومی برای تحلیل داده‌های صنعت نفت امضا شد.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، آیین امضای قرارداد پژوهشی و فناورانه میان همراه اول و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با هدف راه‌اندازی مدل زبانی بزرگ (LLM) مختص جمع‌آوری و تحلیل داده‌های بر بستر پلتفرم مرکز مانیتورینگ شرکت ملی نفت ایران، صبح دوشنبه یکم دی ۱۴۰۴ با حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، همراه اول و جمعی از فعالان زیست‌بوم دانش و فناوری کشور برگزار شد.

این قرارداد در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای ارتقای فرآیندهای تحلیل داده و پشتیبانی از تصمیم‌سازی‌های مدیریتی در صنعت نفت منعقد شده و بر توسعه یک سامانه بومی و هوشمند تمرکز دارد که امکان تحلیل یکپارچه داده‌ها و تولید گزارش‌های دقیق را فراهم می‌کند.

این پروژه با تمرکز بر توسعه یک زیرساخت هوشمند داده‌محور، امکان ارتقای کارایی سامانه‌های پایش و مانیتورینگ، تسهیل تحلیل اطلاعات و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و مدیریتی را فراهم می‌سازد و زمینه بهره‌برداری موثرتر از داده‌های کلان در صنعت نفت را تقویت می‌کند.

همکاری همراه اول با پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، گامی در مسیر توسعه راهکارهای فناورانه بومی و تقویت نقش فناوری‌های نوین ارتباطی و دیجیتال در صنایع راهبردی کشور ارزیابی می‌شود.

این قرارداد به امضای حسین حجتی‌زاده، معاون کسب‌وکار سازمانی همراه اول و سید فرهنگ فصیحی لنگرودی، رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت رسید.

