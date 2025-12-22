خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آپدیت One UI 8.5 یک ویژگی کاربردی و مهم را به گلکسی زد فلیپ ۷ می‌آورد

آپدیت One UI 8.5 یک ویژگی کاربردی و مهم را به گلکسی زد فلیپ ۷ می‌آورد
کد خبر : 1731427
لینک کوتاه کپی شد.

آپدیت One UI 8.5 برای گلکسی زد فلیپ ۷ ویژگی مفید و کاربردی را به این دستگاه اضافه کرده است که تجربه‌ی استفاده از صفحه‌نمایش بیرونی را بهبود می‌دهد.

به گزارش ایلنا: گلکسی زد فلیپ ۷ یکی از گوشی‌های پرچمدار سامسونگ است که با صفحه‌نمایش بیرونی بزرگ و قدرتمند خود، امکانات زیادی را در حالت بسته به کاربر ارائه می‌دهد. این نمایشگر امکان دسترسی به ویجت‌ها، اجرای اپلیکیشن‌ها، گرفتن سلفی با کیفیت و حتی مدیریت تماس‌ها را بدون‌باز کردن گوشی فراهم می‌کند. بااین حال، مشکل بزرگی هنگام دریافت تماس ازطریق صفحه‌نمایش بیرونی وجود دارد: نبود اسپیکر مخصوص برای مکالمات که موجب می‌شود صدای تماس‌ها از بلندگوها پخش شود.

مشکل فوق می‌تواند در مکان‌های عمومی یا در مواقعی که به حریم خصوصی نیاز دارید، دردسرساز شود. باز کردن گوشی سامسونگ مدل زد فلیپ ۷ یا رد تماس به‌طور کامل، هدف اصلی داشتن چنین صفحه‌نمایشی را از بین می‌برد. اما سامسونگ در آپدیت One UI 8.5 برای حل مشکل اقدام کرده است.

در One UI 8.5 سامسونگ دکمه‌ای تحت عنوان Low Volume به صفحه‌ی تماس زد فلیپ ۷ روی نمایشگر بیرونی اضافه کرده است. با فشار دادن آن، حجم صدای تماس بلافاصله به کمترین سطح ممکن کاهش می‌یابد. این ویژگی به کاربران کمک می‌کند در محیط‌های آرام یا شلوغ، بدون‌نیاز به جابه‌جایی بین دکمه‌های صدا، حجم تماس‌ها را تنظیم کنند.

به‌نوشته‌ی سم‌موبایل، ویژگی جدید One UI 8.5 نیازی به تغییرات پیچیده در تنظیمات صدا ندارد و فقط به‌عنوان میانبر عمل می‌کند. گوشی این تنظیمات را به‌خاطر می‌سپارد و به‌بیان دیگر که نیازی به فشاردادن دوباره‌ی دکمه در هر تماس نیست.

آپدیت One UI 8.5 هنوز به‌طور رسمی برای گلکسی زد فلیپ ۷ منتشر نشده است، اما احتمالاً در هفته‌های آینده بتای آن دردسترس قرار خواهد گرفت. درحال حاضر، سامسونگ این ویژگی را برای مدل‌های قدیمی‌تر گلکسی زد فلیپ تایید نکرده است، اما هیچ مانع فنی برای افزودن آن وجود ندارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن