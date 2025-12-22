به گزارش ایلنا: گلکسی زد فلیپ ۷ یکی از گوشی‌های پرچمدار سامسونگ است که با صفحه‌نمایش بیرونی بزرگ و قدرتمند خود، امکانات زیادی را در حالت بسته به کاربر ارائه می‌دهد. این نمایشگر امکان دسترسی به ویجت‌ها، اجرای اپلیکیشن‌ها، گرفتن سلفی با کیفیت و حتی مدیریت تماس‌ها را بدون‌باز کردن گوشی فراهم می‌کند. بااین حال، مشکل بزرگی هنگام دریافت تماس ازطریق صفحه‌نمایش بیرونی وجود دارد: نبود اسپیکر مخصوص برای مکالمات که موجب می‌شود صدای تماس‌ها از بلندگوها پخش شود.

مشکل فوق می‌تواند در مکان‌های عمومی یا در مواقعی که به حریم خصوصی نیاز دارید، دردسرساز شود. باز کردن گوشی سامسونگ مدل زد فلیپ ۷ یا رد تماس به‌طور کامل، هدف اصلی داشتن چنین صفحه‌نمایشی را از بین می‌برد. اما سامسونگ در آپدیت One UI 8.5 برای حل مشکل اقدام کرده است.

در One UI 8.5 سامسونگ دکمه‌ای تحت عنوان Low Volume به صفحه‌ی تماس زد فلیپ ۷ روی نمایشگر بیرونی اضافه کرده است. با فشار دادن آن، حجم صدای تماس بلافاصله به کمترین سطح ممکن کاهش می‌یابد. این ویژگی به کاربران کمک می‌کند در محیط‌های آرام یا شلوغ، بدون‌نیاز به جابه‌جایی بین دکمه‌های صدا، حجم تماس‌ها را تنظیم کنند.

به‌نوشته‌ی سم‌موبایل، ویژگی جدید One UI 8.5 نیازی به تغییرات پیچیده در تنظیمات صدا ندارد و فقط به‌عنوان میانبر عمل می‌کند. گوشی این تنظیمات را به‌خاطر می‌سپارد و به‌بیان دیگر که نیازی به فشاردادن دوباره‌ی دکمه در هر تماس نیست.

آپدیت One UI 8.5 هنوز به‌طور رسمی برای گلکسی زد فلیپ ۷ منتشر نشده است، اما احتمالاً در هفته‌های آینده بتای آن دردسترس قرار خواهد گرفت. درحال حاضر، سامسونگ این ویژگی را برای مدل‌های قدیمی‌تر گلکسی زد فلیپ تایید نکرده است، اما هیچ مانع فنی برای افزودن آن وجود ندارد.

